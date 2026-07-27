Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Naprosté fiasko. Z kultu propadák. Muzikálový Trainspotting se nepovedl

Autor:
  15:58
Muzikál Trainspotting v Královském divadle Haymarket v Londýně

Muzikál Trainspotting v Královském divadle Haymarket v Londýně | foto: Facebook/Trainspotting The Musical

Z filmu Trainspotting
Z filmu Trainspotting
Z filmu Trainspotting
Z filmu Trainspotting
31 fotografií
Muzikál Trainspotting, který měl být poctou k 30. výročí uvedení dnes již kultovního stejnojmenného snímku Dannyho Boyla, budil v Londýně rozpačitá očekávání. Adaptovat film o partě narkomanů do takového žánru mnohým fanouškům připadalo nemožné. A podle recenzí měli pravdu. Pod muzikálem je přitom podepsán sám autor původního románu Irvine Welsh.

Muzikál Trainspotting uvedlo Královské divadlo Haymarket v Londýně a nalákalo tak diváky na adaptaci filmu, který definoval jednu generaci. Drsné zobrazení drogové závislosti a deprivace mladých Skotů na edinburském předměstí 90. let, v němž excelovali Ewan McGregor, Jonny Lee Miller a další, se ovšem ukázalo být pro tvůrce velkým oříškem.

Trainspotting mě fascinuje doteď, přiznává Ewan McGregor po 30 letech od premiéry

Podle listu The Guardian se nepodařilo muzikálu zachytit onu nebezpečnou energii a „eskapády pod vlivem drog a nelegálních omamných látek vypadají na jevišti asi tak nebezpečně jako dvojitá dávka Gavisconu.“

Libreto přitom napsal autor původního románu Irvine Welsh. Inscenaci režírovala Caroline Jay Rangerová. Scény ale podle Guardianu nasázela chaoticky a v jiném pořadí a „nic není ani z poloviny tak šokující, zábavné ani dojemné jako film“.

Muzikál Trainspotting v Královském divadle Haymarket v Londýně
Z filmu Trainspotting
Z filmu Trainspotting
Ewan McGregor ve filmu Trainspotting (1996)
31 fotografií

Nejsilnější stránkou představení je podle Guardianu hudba, ovšem jen ta původní. Nechybí Lust for Life od Iggyho Popa ani Perfect Day od Lou Reeda. Nové písně vzniklé jen pro toto představení, za nimiž stojí Welsh spolu s Stephenem McGuinnessem, nestojí podle kritiků za řeč a jsou vesměs „mdlé a zapomenutelné“.

Londýnský Timeout nazval Welshovu adaptaci rovnou za „ohromně špatnou“ a upozornil, že je dokonalým příkladem toho, že ne každý příběh je vhodné převádět do muzikálové podoby.

trainspottingthemusical

TRAINSPOTTING THE MUSICAL has arrived at @theatreroyalhaymarket!

: @mrmattcrockett

15. července 2026 v 14:25, příspěvek archivován: 27. července 2026 v 13:02
oblíbit odpovědět uložit

„Pokus skončil naprostým fiaskem, a to i přes obdivuhodné úsilí hlavního představitele Lewise Kidda, který se na poslední chvíli ujal role Rentona poté, co se původní herec při zkouškách zranil,“ píše k představení list The New York Times.

Server London Theater popsal muzikál jako „hybridní jukeboxovou show, která místy působí téměř jako nostalgický festival 90. let“ a RadioTimes za „nesourodé estrádní představení“.

Z pětadvaceti kritik, které po premiéře muzikálu Trainspotting vyšly, je devatenáct negativních, pouze jedna vysloveně nadšená.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podívejte se, jak Pitbull roztančil Letňany. Fanoušci opět přišli s umělou pleší a vousy

Záběr z koncertu rapera Pitbulla v Letňanech (26. července 2026)

Držitel ceny Grammy, velvyslanec pro vzdělávání, podnikatel a motivační řečník Pitbull přilákal do Letňan davy. Nedělní show amerického rapera navštívily desetitisíce fanoušků, což si vyžádalo...

Zemřel kontroverzní anatom von Hagens. I on si přál, aby jeho mrtvé tělo vystavili

V Brně je připravená kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds. Od září...

Ve věku 81 let zemřel německý anatom Gunther von Hagens, jenž se stal známým díky konzervaci lidských těl, která následně vystavoval. Vynalezl takzvanou plastinaci, při které se voda a tuk v tkáních...

Nejdražší obraz světa není pravý, tvrdí padělatel. Sám obelstil nejslavnější znalce

Premium
Světové aukční síně a někteří renomovaní znalci, které za svůj život...

Světové aukční síně a někteří renomovaní znalci, které za svůj život zesměšnil, německého malíře Wolfganga Beltracchiho nenávidí. Asi nejznámější padělatel moderní historie, jenž si už v minulosti...

Zemřel Milan Knížák. Bývalému řediteli Národní galerie a rektorovi AVU bylo 86 let

Milan Knížák na tiskové konferenci v Galerii umění Karlovy Vary. (11. dubna...

Ve věku 86 let zemřel výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák. Stál v čele pražské Akademie výtvarných umění a výrazně ovlivnil tuzemskou výtvarnou scénu. O jeho úmrtí v...

Nymfa, bohyně, pasák prasat. Které hvězdy si v Odyssee zahrály mytické postavy?

Matt Damon ve filmu Odyssea

Filmová adaptace Homérova eposu Odyssea pod taktovkou Christophera Nolana aktuálně boduje napříč tuzemskými i zahraničními kinosály. Úspěšný režisér tak na plátna vrátil známé postavy slavné epické...

Vláda navrhla pro Milana Knížáka pohřeb se státními poctami, vdova souhlasí

Milan Knížák na tiskové konferenci v Galerii umění Karlovy Vary. (11. dubna...

Výtvarník Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, řekl po jednání vlády vicepremiér Karel Havlíček. Podmínkou podle něj je, že s tím bude souhlasit rodina. A vdova Marie Knížáková souhlasí....

27. července 2026  14:46,  aktualizováno  16:05

Naprosté fiasko. Z kultu propadák. Muzikálový Trainspotting se nepovedl

Muzikál Trainspotting v Královském divadle Haymarket v Londýně

Muzikál Trainspotting, který měl být poctou k 30. výročí uvedení dnes již kultovního stejnojmenného snímku Dannyho Boyla, budil v Londýně rozpačitá očekávání. Adaptovat film o partě narkomanů do...

27. července 2026  15:58

Živí mrtví znovu ovládnou Manhattan. Zombie série Dead City se vrací třetí řadou

The Walking Dead: Dead City

Už v pondělí se premiérou úvodní epizody hlásí o slovo The Walking Dead: Dead City, který patří k nejúspěšnějším spin-offům proslulé zombie série. Hlavní seriál sice skončil už před lety, stanice AMC...

27. července 2026  14:56

Metalový svátek Brutal Assault 2026: program, vstupenky, ubytování

Americká death metalová skupina Obituary na Brutal Assaultu (8. srpna 2025)

Start 29. ročníku jednoho z největších metalových festivalů v Evropě se blíží. Hudební festival Brutal Assault proběhne od středy 5. do soboty 8. srpna 2026 v areálu bývalé vojenské pevnosti Josefov...

27. července 2026  14:06

RECENZE: Ideál? Sochy, po nichž polezou děti, dokazuje šťastný muž František Skála

70 % Premium
Drátěná socha psa od Františka Skály budí ve Zlíně emoce. Děti si ji oblíbily.

Novinka kin Veřejný prostor Františka Skály musí zlomit jedinou nevýhodu, diváckou nedůvěru k portrétům umělců. Ale kdo ji překoná, dostane na oplátku takovou dávku hravosti a radosti, na jakou by se...

27. července 2026

Zemřel kontroverzní anatom von Hagens. I on si přál, aby jeho mrtvé tělo vystavili

V Brně je připravená kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds. Od září...

Ve věku 81 let zemřel německý anatom Gunther von Hagens, jenž se stal známým díky konzervaci lidských těl, která následně vystavoval. Vynalezl takzvanou plastinaci, při které se voda a tuk v tkáních...

27. července 2026  12:53

Podívejte se, jak Pitbull roztančil Letňany. Fanoušci opět přišli s umělou pleší a vousy

Záběr z koncertu rapera Pitbulla v Letňanech (26. července 2026)

Držitel ceny Grammy, velvyslanec pro vzdělávání, podnikatel a motivační řečník Pitbull přilákal do Letňan davy. Nedělní show amerického rapera navštívily desetitisíce fanoušků, což si vyžádalo...

27. července 2026  11:48

Česká akademie vybírá kandidáta na Oscara, šanci má i Svěrákových Pět švestek

Jan Vlasák a Oldřich Kaiser ve filmu Pět švestek

Do druhého kola hlasování o výběru kandidáta do boje o americkou cenu Oscar v kategorii Nejlepší zahraniční film vybrali členové České filmové a televizní akademie (ČFTA) pět snímků: Chica Checa,...

27. července 2026  11:19

Hlasování o nejoblíbenější skupinu festivalu ZasTenRock 2026

Hlasování o nejoblíbenější skupinu festivalu ZasTenRock 2026

Která z kapel, jež letos vystupují na 15. ročníku festivalu ZasTenRock, je vaše nejoblíbenější? Hlasujte v anketě níže.

27. července 2026  9:17

V Avignonu ocenili český soubor Spitfire Company, vycházel z Havlovy Audience

Záběr z představení Antiwords

Zástupci českého divadelního souboru Spitfire Company o víkendu obdrželi na festivalu v jihofrancouzském Avignonu cenu za nejlepší režii inscenace Antiwords. Představení v režii Petra Boháče vychází...

27. července 2026  8:45

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Roxette na Benátské uctili Fredrikssonovou, Koller a Lucie zesnulého skladatele

Premium
Roxette na festivalu Benátská! s Impulsem (24. července 2026)

Na festival Benátská! s Impulsem dorazil rekordní počet návštěvníků. Několik pódií hostilo české i zahraniční hvězdy. Nejzvučnějším jménem byli švédští Roxette. Během koncertů se hojně vzpomínalo na...

26. července 2026  19:21

Nebyl provokatér, byl svůj, říká Klaus o Knížákovi. Před smrtí ho navštěvoval

Premium
Milana Knížáka pojilo s Václavem Klausem hluboké přátelství. (22. září 2015)

„Nebyl provokatér. Byl svůj, originální a neopakovatelný,“ vzpomíná v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý prezident Václav Klaus na svého přítele Milana Knížáka. Poslední týdny ho pravidelně navštěvoval v...

26. července 2026  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.