Muzikál Trainspotting uvedlo Královské divadlo Haymarket v Londýně a nalákalo tak diváky na adaptaci filmu, který definoval jednu generaci. Drsné zobrazení drogové závislosti a deprivace mladých Skotů na edinburském předměstí 90. let, v němž excelovali Ewan McGregor, Jonny Lee Miller a další, se ovšem ukázalo být pro tvůrce velkým oříškem.
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Podle listu The Guardian se nepodařilo muzikálu zachytit onu nebezpečnou energii a „eskapády pod vlivem drog a nelegálních omamných látek vypadají na jevišti asi tak nebezpečně jako dvojitá dávka Gavisconu.“
Libreto přitom napsal autor původního románu Irvine Welsh. Inscenaci režírovala Caroline Jay Rangerová. Scény ale podle Guardianu nasázela chaoticky a v jiném pořadí a „nic není ani z poloviny tak šokující, zábavné ani dojemné jako film“.
Nejsilnější stránkou představení je podle Guardianu hudba, ovšem jen ta původní. Nechybí Lust for Life od Iggyho Popa ani Perfect Day od Lou Reeda. Nové písně vzniklé jen pro toto představení, za nimiž stojí Welsh spolu s Stephenem McGuinnessem, nestojí podle kritiků za řeč a jsou vesměs „mdlé a zapomenutelné“.
Londýnský Timeout nazval Welshovu adaptaci rovnou za „ohromně špatnou“ a upozornil, že je dokonalým příkladem toho, že ne každý příběh je vhodné převádět do muzikálové podoby.
„Pokus skončil naprostým fiaskem, a to i přes obdivuhodné úsilí hlavního představitele Lewise Kidda, který se na poslední chvíli ujal role Rentona poté, co se původní herec při zkouškách zranil,“ píše k představení list The New York Times.
Server London Theater popsal muzikál jako „hybridní jukeboxovou show, která místy působí téměř jako nostalgický festival 90. let“ a RadioTimes za „nesourodé estrádní představení“.
Z pětadvaceti kritik, které po premiéře muzikálu Trainspotting vyšly, je devatenáct negativních, pouze jedna vysloveně nadšená.