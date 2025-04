RECENZE: Co přesně značí Tracyho tygr? To v divadle neprozradí a tak to má být

Novelu Tracyho tygr, patrně nejslavnější počin spisovatele Williama Saroyana, lze zařadit po bok klasik, jakou je třeba de Saint-Exupéryho Malý princ. Tedy mezi útlé knížky s jednoduchým dějem, které si svou popularitu získaly nadčasovým příběhem, univerzálností a určitou nedořečeností fascinující další a další generace.

Příběh o peripetiích mladíka, kterého na jeho životních eskapádách doprovází tygr, se nyní rozhodlo pro jeviště zadaptovat malé pražské Divadlo D21. Zavedená scéna okolo Hany Mathauserové má s adaptacemi literárních děl bohaté zkušenosti, lze sem ostatně aktuálně vyrazit na Spalovače mrtvol, Pěnu dní, Ameriku či třeba adaptaci Karikova díla Na smrt.

Režisérem Tracyho tygra se zde stal Peter Chmela, který právě v D21 před šesti lety nastudoval Čarodějova učně. A jak si tedy se Saroyanovým textem v dramatizaci Jiří Rotha poradil? S hravostí knize vlastní. Tím zásadním, co původní novelu tak proslavilo, je právě ona neurčitost a čtenářova nejistota, co nebo kdo je onen Tracyho tygr. Mladíkovo alter ego? Jeho odvaha? Nebo snad něco obecnějšího, třeba zosobnění samotné lásky?

V divadle se proto k příběhu museli postavit chytře tak, aby původní pel neodlétl hned s otevřením dveří do zdejšího sálu. Diváci se proto rovnou stávají svědky výslechu, kde Tracy (Jakub Jelínek) spolu s upoceným policistou (Petr Pochop) sepisují, co se vlastně v ulicích New Yorku stalo. Setkávají se tedy rovnou s momentem ze samotného závěru knihy.

Tracyho tygr 75 % Divadlo D21 premiéra 28. února 2025 režie: Peter Chmela hrají: Jakub Jelínek, Stela Chmelová, Samuel Neduha, Petr Pochop, Hasan Zahirović

Teprve zpětně z jejich vyprávění a rekonstrukce událostí před námi vyvstává ona série peripetií, která mladíka v New Yorku potkává. Práce ve skladech kávy, snaha o rychlé povýšení a hlavně setkání s onou dívkou ve žlutých šatech... Ovšem ani Lauru (a stejně tak její marnivou matku) diváci neuvidí. Vše se hraje v podobných, řekněme saroyanovských náznacích, když všechny další role tu přeneseně, tu konkrétně ztvárňuje trojice Samuel Neduha, Stela Chmelová a Hasan Zahirović.

Ti zároveň představení dodávají určitý kabaretní styl, tolik typický pro tvorbu D21. I díky této formě má divadelní Tracyho tygr potřebný švih a před diváky snadno vyvstává obraz New Yorku první poloviny 20. století, časy kamelotů i nosičů kávy.

Vzniklo tak příjemné lehké představení, které plyne stejně snadno jako samotná kniha. Prostě ideální program pro jeden příjemný večer.