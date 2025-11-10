RECENZE: Manažer propíchnutý jehlicí. Tosca s Nětrebko připomíná komiks
Je to jen zmínka, která v řítícím se ději Toscy prosviští během pár vteřin v dialogu mezi policejním ředitelem Scarpiou a jedním z jeho poskoků, ale pro osud hrdinů je rozhodující – domnělé a už slavené vítězství Rakušanů u Marenga v červnu 1800 se náhle změní v prohru, respektive v triumf Napoleonových vojsk. A právě na něj reaguje během nelidského výslechu jásavým výkřikem Cavaradossi. Scarpia tak konečně může poslat svého rivala na smrt a začít vydírat Toscu… Prostě zvrat hodný geniálního dramatika, jímž Puccini byl.
S kým se bojuje a co se slaví?
Ano, jistě, láska, žárlivost, moc a tyranie jsou nadčasové, mění se jen kulisy. To tvrdí obvykle režiséři, když přenášejí příběhy do moderní doby. Ale zrovna v tomto případě historické kulisy celý děj v podstatě určují, zajišťují mu logiku. Na druhou stranu je pravda, že divadlo je království fantazie a vždycky se může najít někdo, kdo vymyslí takové obrazy, které stvoří logiku vlastní a na tu původní dají zapomenout. I takové produkce dějiny opery znají (i když teď nemyslím jmenovitě Toscu).
Bohužel režisér londýnské Toscy Oliver Mears kouzlo nepředvedl. Toscu zasadil do současného Říma, zasaženého válkou. Kostel, v němž se odehrává první dějství, trefila raketa. Přesto dál funguje a Cavaradossi maluje obraz Máří Magdalény. Tomu by se ještě dalo věřit, ale s kým se bojuje a proč? S Napoleonem určitě ne, na druhou světovou válku, respektive Mussoliniho režim to hlavně podle uniforem ve třetím dějství také nevypadá.
Giacomo Puccini: Tosca
Záznam z londýnské Královské opery, Kino Lucerna, Praha 9. listopadu 2025
A hlavně: Jestliže režisér do kostela názorně poslal ženy s dětmi, které se chvějí strachy při zvuku blížících se děl, což značí, že nepřátelská armáda už je nedaleko, jak je možné, že se klidně slaví vítězství a zvuky slavnosti pak doléhají i do Scarpiova úřadu? Pokud zprávy vozili poslové na koni a jelikož Marengo je od Říma kus cesty, tak v Římě nějakou dobu ještě nic nemuseli tušit. Ale jakou logiku to má v aktualizované verzi?
Druhé dějství se místo paláce Farnese odehrává v jakémsi studeném mramorovém mauzoleu, v němž se Scarpia klouže na manažerském křesle s kolečky a na televizní obrazovce sleduje popravy přenášené k němu z popravčí místnosti. Večeři jí z fast foodu. Komu ale tento Scarpia vlastně slouží? Vrací se otázka z úvodu. V originále se v této části Itálie na čas opět chopili moci Bourboni, kteří se mstí stoupencům Francouzů, jako je Cavaradossi. Kdo s kým v inscenaci bojuje?
Propíchne ho jehlicí
A pak tu jsou „drobnosti“, které dělají drama dramatem. V tomto dějství například scéna, kdy zničená Tosca souhlasí se Scarpiovými milostnými návrhy a pak si při chvilce jeho nepozornosti všimne nože na stole… V moderních inscenacích už ale zjevně nejde o to, jak si zpěvačka-herečka toho nože všimne, jak ho uchopí, ale co uchopí místo nože. V Londýně napřed zvolí předmět u dveří (snad popelník na podstavci?), pokusí se jím Scarpiu omráčit a poté ho dorazí jehlicí vytaženou z vlasů. No… Nevím jak v Londýně, ale v hledišti pražského kina se ozvalo pochechtávání.
Třetí dějství, původně se odehrávající na Andělském hradu, se ocitlo ve vykachlíkované popravčí místnosti, v níž pasáček zpívá svou písničku z rádia, vězni jsou stříleni ranou z pistole a obrysy hradu jsou vidět pouze z okna. Člověka napadne, že takové děsivé místo by se – když už – mělo nacházet někde ve sklepě, ale režisér už patrně neměl odvahu sáhnout na nejslavnější sebevraždu v dějinách opery – skok Toscy do hlubin. A tak Tosca, když zjistí, že její milenec byl skutečně zastřelen a stráže jsou jí v patách, vezme židli, rozbije okno a vyskočí ven. Neměli ji ale tedy spíš také zastřelit?
Manažer s problémem
Pucciniho Tosca geniálně vybalancovává melodramatický krvák s hudebně velice sofistikovaným hudebním zpracováním. Bohužel londýnská inscenace patří k těm mnoha, jež se jen tváří, že melodrama nahrazují moderním psychothrillerem. Ve skutečnosti dělají opak – onen geniální balanc překlápějí do komiksově naivní až směšné podoby. Byli snad Maria Callasová a Tito Gobbi směšní a naivní v dobových kulisách? Ne, následovali a přetvářeli patos díla do dramatické podoby.
Bohužel nejvíc na tento přístup v Londýně doplatil jinak excelentní umělec, barytonista Gerald Finley. Coby Scarpia připomíná ve svém saku, kravatě, brýlích a se šátkem, jímž se neustále otírá, spíš nervózního obchodního manažera, jenž čelí jakémusi problému ve firmě, než mocného policejního šéfa, skrývajícího zvrácenost za galantností.
Finley v jiných produkcích prokázal, že je skvělý herec a jevištní elegán, ale tady hraje zlého a vzhledově odpudivého a vlastně nejistého člověka tak urputně a prvoplánově, až mu z toho nevychází skutečný zlý člověk, ale jeho karikatura. Mohl spíš zůstat u vnějškového elegána, leč zákeřného, čemuž by odpovídal i jeho hlas, který není ve své podstatě démonický, spíš medově vemlouvající.
Ale i takový může Scarpia být a Finley čistě vokálně part – samozřejmě soudím na základě zprostředkovaného dojmu – zvládá v tom smyslu, že ze svého hlasu dostane vše, co je potřeba, aniž by ho přepínal. Vlastně bylo zajímavější sledovat jeho pěveckou kreaci než tu hereckou.
Nětrebko herecky dozrála
Anna Nětrebko v porovnání s kreací Toscy v La Scale roku 2019 (kterou tehdy odvysílala Česká televize), v níž herecky působila strojeně, mimo roli a mechanicky střídala nanejvýš dvě různé obličejové masky, prohloubila svůj výraz, pohyby a mimiku a do role skutečně vstoupila (kdo ví, možná k tomu přispěla i její osobní zkušenost, kdy se o divu žijící jen pro umění začala zničehonic zajímat politika…).
Hlasově ovšem dramatický hlas nikdy nebyla, ale na rozdíl od Finleyho, jenž se snaží vytěžit maximum z přirozeného zvuku svého hlasu, Nětrebko ho „dramatizuje“ uměle ve smyslu dobarvování do temné barvy, nepřirozeně znějícího hrudního rejstříku a výškami, jež mají stále spíše lyrickou jímavost než dramatickou robustnost a stupňovanou vervu.
Důsledkem je mimo jiné ne vždy čistá intonace. Jistě, Toscu zpívávaly i lyričtější sopranistky, ale důležité je nepředstírat hlas, který prostě nemám. Na druhou stranu, soprán Nětrebko má od přírody stále krásný základ a celkově podala výkon, který nenudil.
Britsko-italský tenorista Freddie De Tommaso burácel silným hlasem od začátku do konce – a stále stejně, trochu jako vzpěrač zvedající každý tón, bez nějakých větších jemností, bez dynamiky, kterou ovšem Puccini předepsal... Pěkné, herecky výstižné kreace předvedli interpreti vedlejších rolí jako Alessandro Corbelli coby Kostelník či Ossian Huskinson jako Angelotti.
Puccini se brání
Výkon orchestru se v reproduktorech kina vždy tak trochu ztrácí, nicméně Jakub Hrůša tvaroval měkký a vláčný zvuk orchestru, zvýrazňoval Pucciniho instrumentální finesy, aniž by zanedbával dramatické gradace a přirozený patos díla. A také ponechal, jak bývá zvykem, sopranistce a tenoristovi chvíle pro potlesk po jejich áriích, jakkoli Puccini uhání okamžitě dál.
Mimochodem, když jsem sledovala Annu Nětrebko a Freddieho De Tommaso, říkala jsem si, že Puccini se jejich prostřednictvím režisérovi brání. Jak? Nu, oba dělají víceméně stejná gesta, jaká by dělali i v „dobové“ inscenaci, prostě proto, že je k nim vede hudba (když to zkusíte jinak, jako Finley se Scarpiou, vznikne karikatura).
A pak, Toscu musíte nejen nechat skočit dolů, ale také jí ušít nádhernou róbu, v níž, efektně nasvícena, zazpívá svou proslulou árii; a Cavaradossi, pomalovaný červenou barvou, bude vždy předstírat trýzeň mučeného člověka, přičemž každý milovník opery už čeká (a pěvec rovněž) na držený vysoký tón ve slově „Vittoria!“. Je těžké brát opeře její nejvlastnější atributy – i v rádoby zmodernizované verzi se vracejí oknem. Díkybohu.
Tipy z televizního programu
Recenze: OKTOPUS 2 65 %, Nikdy neříkej nikdy 10 %, Po zániku Země 40 %, Tohle je válka! 40 %, Hobit: Šmakova dračí poušť 65 %, Oppenheimer 75 %, John Wick 60 %, Pět mrtvých psů 65 %, Zločin na dobré cestě 55 %, Vratné lahve 80 %, Star Trek: Do temnoty 65 %, Šílený Max: Zběsilá cesta 70 %
Klíčová slova: Felix Slováček, Den válečných veteránů, Svatý Martin, Polabí, Hell’s Kitchen, Ano, šéfe!
Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana
Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...
Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord
Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...
Dvě vážné ztráty kapela J.A.R. neustála. Ohlásila pauzu, možný je i úplný konec
Kapela J.A.R. si dává pauzu na dobu neurčitou. Její koncerty v Praze, Pardubicích a Chocni budou dost možná poslední. Důvodem je „ztráta dvou nenahraditelných osobností“, a to konkrétně Oty Klempíře,...
KVÍZ: Neuvěřitelných 20 let od premiéry. Jak dobře znáte pohádku Anděl Páně?
Přesně před dvaceti lety měla v kinech premiéru pohádka Anděl Páně. Původně šlo o televizní počin, nakonec se z něj stal debut režiséra Jiřího Stracha na plátna kin a evergreen vánočních televizních...
GLOSA: Těžký úděl herce a ještě těžší úděl lehkých děv lze poznat Ve Smečkách
Když se občas bavím se známými a dopřávám jim tipy na dobrá divadelní představení, setkávám se u jednoho konkrétního žánru s docela vlažnou reakcí. Zvláště konzervativněji naladění diváci mají...
RECENZE: Manažer propíchnutý jehlicí. Tosca s Nětrebko připomíná komiks
Vybraná česká kina nabídla minulý týden záznam představení Pucciniho Toscy z londýnské Královské opery z 1. října, jímž se funkce hudebního šéfa této instituce ujal Jakub Hrůša. V titulní roli se...
Po necelém roce se do Prahy vrátí OneRepublic. V červnu zahrají v Letňanech
Kapela OneRepublic vystoupí 27. června 2026 na letišti v pražských Letňanech. Necelý rok po vyprodaném koncertě v O2 areně představí tuzemským fanouškům znovu své největší hity.
GLOSA: Těžký úděl herce a ještě těžší úděl lehkých děv lze poznat Ve Smečkách
Když se občas bavím se známými a dopřávám jim tipy na dobrá divadelní představení, setkávám se u jednoho konkrétního žánru s docela vlažnou reakcí. Zvláště konzervativněji naladění diváci mají...
Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kolik jich odhalili a kdy bude poslední díl
Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...
Nejdražší zátiší ve střední Evropě. Kubištova malba se vydražila za desítky milionů
Kubistická olejomalba Zátiší malířské od Bohumila Kubišty z roku 1913 se na nedělní aukci v Praze prodala za 44,2 milionu korun včetně aukční přirážky. Vyvolávací cena byla 29 milionů. Informaci...
Aby i normální ženy byly symbolem krásy, komentuje Krejčíková fotografie v prádle
Jsem ráda, že moje postava v Ulici nespadla do výtahové šachty a má možnost se vrátit, komentuje Aneta Krejčíková svůj konec v nekonečném seriálu. Návrat ale neplánuje a chce získaný čas využít k...
OBRAZEM: Rokenrolová síň slávy přijala White Stripes, Soundgarden i OutKast
Slavnostní ceremoniál letošního uvedení do Rokenrolové síně slávy, který se konal v sobotu večer v losangeleském divadle Peacock Theater, byl podle místních médií dvojitou oslavou. Nejenže ocenil...
Rodina se bála, že se v postavách pozná, říká Javůrek o nové humoristické knize
Stal se známým díky historickým románům z pohraničí, teď si od nich odskočil odpočinout k veselému příběhu, částečně inspirovanému vlastní rodinou. Hořkosladkým vyprávěním Léta sametová spisovatel...
GLOSA: Co se stane, když se i sama smrt musí odebrat na odpočinek
Představme si, že z našeho světa zmizí smrt. A zapomeňme na chvíli na „smrťáčka“ Václava Lohniského z pohádky Dařbuján a Pandrhola, zavřeného v sudu. Tandem britských komiksových autorů Ram V...
Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA, i nové výstavě
Poslední samuraj české satiry nebo trn v oku zdejším politikům a celebritám. I tak by se dal představit grafik a satirik Tomáš Břínek alias TMBK. V rozhovoru s Monikou Zavřelovou mluví o proměnách...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Mornštajnová už prodala přes milion knih. První rukopis přitom měsíce ležel v tašce
Spisovatelka Alena Mornštajnová, která debutovala před 12 lety knihou Slepá mapa, prodala celkem už přes milion knih. V čísle jsou započteny její romány, knihy pro děti i e-knihy. Milion prodaných...
Sodu jsme dostávali za všechno, říká Martin Destroyer z kapely The Prostitutes
Svého času jitřila pražská post-punková kytarovka The Prostitutes v internetových diskusích vášně jako snad žádná jiná svého druhu. V roce 2017 se kvůli naprostému vyhoření rozpadla a letos je zpět s...