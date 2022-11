Dubček a Svoboda nebyli politici, ale s*áči, říká Töpfer. Zahraje si Kriegela

V čele Divadla na Vinohradech stojí Tomáš Töpfer už deset let. A bude zde i nadále, protože proti divadlům Na zábradlí či Pod Palmovkou na jeho pozici pražský magistrát nevypsal výběrové řízení. Praha totiž chce, aby velkou scénu provedl složitým obdobím kompletní rekonstrukce. Töpfer se ovšem mezitím opět stal senátorem, nyní za brněnský obvod.

Populární herec se příští rok objeví v hlavní roli snímku Muž, který stál v cestě. Politika Františka Kriegela, který v srpnu 1968 nepodepsal Moskevský protokol, považuje za svou největší filmovou roli. V nedávném rozhovoru pro Právo v souvislosti s chystaným filmem uvedl, že Dubček, většina jeho delegace i prezident Svoboda byli stejně patrně ruští agenti.

Reflektuje tento pohled i samotný snímek?

Je to tam zmíněno. Nemám to ničím doložené, ale vzhledem k tomu, že Svoboda byl v Rusku a Dubček vyrůstal v Interhelpech, byli to chlapci, kteří zcela pravděpodobně s tehdejší ruskou politikou souviseli. Ve vedení jsme tehdy vždy měli buď ohebné nebo ochotně spolupracující politiky. Ale já nechci říkat politiky, to byli prostě s*áči, kteří se zaštiťovali údajným dilematem, aby československý lid zachránili před válkou. Že prý zvažovali blaho a bezpečnost obyvatel, a proto podepsali ten potupný protokol? Já myslím, že je to všechno lež.