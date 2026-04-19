Ve Stardance bych chtěl stepovat, v Klanu Baťa hraju floutka, prozradil Pšenička

  14:05
Herec Tomas Sean Pšenička má letos napilno. Vydává své první české album, zkouší připravovaný muzikál Klan Baťa a na podzim se jako jeden z desítky soutěžících bude ucházet o titul krále tanečního parketu v pořadu Stardance. O svém nabitém programu i přístupu k práci promluvil v rozhovoru pro iDNES.cz.
Tomas Sean Pšenička | foto:  Petr Topič, MAFRA

Aktuálně jste uprostřed zkoušení muzikálu Klan Baťa na Letní scéně Musea Kampa. Jakou roli v příběhu o slavné rodině máte?
Hraju vnuka Tomáše Bati George. V určitém smyslu je to trochu záporná postava. Takový trochu drzý floutek, který nedbá tolik na tradici výroby. Zároveň bych ale řekl, že to myslí dobře a snaží se firmu nastartovat v moderním světě a držet krok s konkurencí.

Muzikál je kombinací herectví, zpěvu a tance. Jak se vám daří poskládat všechny složky dohromady?
Vůbec nevím, jestli to zvládám, ale bojuju s tím statečně. Je to velká výzva. Trochu mě uklidňuje, že na konzervatoři jsme nějaký ten pohyb měli. Koneckonců je vtipné, že tu s námi tancuje i moje profesorka stepu ze školy. Pokud mi to nepůjde, tak všechna vina jde za ní. Ne, dělám si srandu. Snažím se a baví mě to. Už se v tom celém začínám cítit komfortně.

Další takovou výzvou pro vás bude letošní účast ve Stardance. Jste už v nějaké přípravě nebo jste pro ni využil nějaký prvek, který jste se naučil během zkoušek muzikálu?
Do Stardance bych klidně rád zapojil právě ten step, ale to úplně nejde, tance jsou pevně dané. Leda bych ho mohl použít na konci ve freestylu, kdybych se dostal do finále.

Prozatím nemůžeme s taneční partnerkou trénovat, to jde až od půlky července nebo od srpna. Do té doby se snažím sám. Chodím posilovat, protahuju se, abych se trochu zatletičtil. Ale už v Baťovi se hodně hýbu a nad tancem přemýšlím, takže to beru jako takovou přípravu.

Znáte už svou taneční partnerku?
Už znám a dobře si sedíme. Zatím ale nemůžu prozradit, která z tanečnic to bude.

Na profesionály si tedy ještě chvíli počkáme. Na koho z vašich již odtajněných tanečních kolegů se nejvíce těšíte nebo kdo by podle vás mohl překvapit?
Moc se těším na náš rodinný soubor se Sarou Sandevou. Jsme v podstatě jako rodina. Moje přítelkyně Josefína je sestrou Jakuba Prachaře, Sařina partnera. V mých očích jeden z favoritů, o kterém se moc nemluví, je Luciana Tomášová. Kdybych si mohl na někoho vsadit,vsadil bych si na ni.

Jaké další projekty vás kromě Stardance a Bati v letošním roce čekají?
Připravuju debutovou desku v češtině. Jednu už mám vydanou v angličtině. První singly by měly začít vycházet okolo léta a ideálně na podzim – září, říjen – by měla být venku. Takže zhruba někdy v době, kdy bude začínat Stardance.

Zvládáte si v tak nabitém programu vůbec najít prostor na odpočinek?
Prosto skoro nemám. Akorát včera (ve středu) jsem byl v sauně a fitko je pro mě relax. Většinou přijdu domů v 10 až 11 hodin večer, dám si nealko pivo, protože teď už tři měsíce zase nepiju, a jsem v pohodě. To je teď takový můj život, ale mám to tak rád.

Nepijete v rámci přípravy nebo zkrátka jen nechcete?
Nechci pít, vlastně mi to takhle více vyhovuje. Mám rád zábavu, takže když piju, tak to kolikrát protáhnu. Statistiky říkají, že naše generace pít přestává a asi na tom bude něco pravdy. A mě takhle ten život baví víc. Mám rád práci a pořád něco dělat. Můj nejlepší kamarád říká, že neumím být sám se sebou, takže se musím pořád nějak zaměstnávat.

