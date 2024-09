Naše SuperStar byla výjimečná, první. Pak přišla devalvace, říká Tomáš Savka

Uplynulo dvacet let od chvíle, kdy téměř celý národ hltal první ročník soutěže Česko hledá SuperStar. I proto se dodnes leckomu vybaví jména většiny tehdejších finalistů; v čele s pozdější vítězkou Anetou Langerovou. Na čtvrtém místě skončil Tomáš Savka. Vedle Langerové to byl právě on, pro koho se soutěž stala odrazem k výrazné kariéře. Prosadil se totiž ve světě muzikálu. Svědčí o tom už dvě ceny Thálie, které v letech 2014 a 2023 získal. Obě si vysloužil výkony v Národním divadle moravskoslezském; Ostrava se stala jeho uměleckým domovem. Nyní ale zkouší v Praze. „V hloubi duše jsem přemýšlel, v čem bych se mohl vrátit. Už jen proto, že tu celá rodina bydlíme. A právě Donaha! mi přišlo smysluplné. Role, která je mi tak nějak ušitá na tělo,“ říká jednačtyřicetiletý herec k muzikálu, který pražské Divadlo Na Fidlovačce uvede 19. září.

Čím vás muzikál Donaha! tak oslovil? Hrajete v něm už podruhé.

V Plzni jsme měli skvělou partu kluků, co těch šest rolí ztvárňovala. A tady je to podobné. Donaha! pojednává o obyčejných chlapech, kteří procházejí tíživou situací a vymýšlejí, jak z toho ven. Každý má svůj osobní příběh, manželku, nemanželku, dítě, nedítě… Je to prostě jako v životě.