Comeback měl pokračovat, ale tvůrci se bojí zklamání, prozradil Tomáš Matonoha

Ve čtvrtek měl v pražském Divadle Broadway premiéru očekávaný muzikál Lotrando a Zubejda, který dle slavného filmu Zdeňka Svěráka a Karla Smyczka zadaptoval a zrežíroval Jiří Strach. Filmový Lotrando do muzikálové verze obsadil přední herce, roli Drnce si zahrál Tomáš Matonoha. „Nechci to zakřiknout, ale myslím, že jsem se ocitl v pravý čas na pravém místě. Mám z té práce velmi dobrý pocit,“ pochvaluje si. „Doufám, že představení bude úspěšné, a to pro všechny. Nejen pro děti, ale i pro dospělé. Jde o rodinný muzikál, kde si to své najde každý,“ předesílá.

Máte za sebou v divadle už leccos, přesto je pro vás tento muzikál něčím výjimečný?

Je to moje největší představení pro děti. Už jsem v tomto žánru dělal pár věcí, ale ne takového rozsahu. Jinak s muzikálem jsem se už setkal, teď hraju v Kouři, i když oni říkají, že to je spíš rytmikál. A ještě tu teď budu dělat Mýdlového prince. Takže jsem využil konstelace, že člověk může i po letech u divadla ještě něco objevovat a dostat se někam, kde to je pro něj neprošlapané a neověřené, což je v něčem strašně zajímavé.