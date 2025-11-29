Zemřel britský dramatik s českými kořeny Stoppard. Proslavil ho Zamilovaný Shakespeare

Ve věku 88 let zemřel britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard. Zlínský rodák napsal mimo jiné oscarový scénář k filmu Zamilovaný Shakespeare. O jeho skonu informovala BBC, podle které „zemřel pokojně doma v Dorsetu, obklopen rodinou“.
Šlo o jednoho z nejznámějších britských dramatiků. Mezi jeho další divadelní práce patřily The Real Thing, Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi, Arkádie nebo Rock’n’Roll. Zamilovaný Shakespeare z roku 1998 byl oceněn také Zlatým Glóbem a na kontě má také pět amerických prestižních divadelních cen Tony. Tu poslední získal v roce 2023 za drama Leopoldstadt.

„Budeme si ho pamatovat kvůli jeho dílům, brilantnosti a lidskosti, kvůli jeho vtipu, drzosti, štědrosti ducha a hluboké lásce k angličtině,“ uvedla jeho agentura. „Bylo nám ctí s Tomem spolupracovat a poznat ho,“ dodala organizace.

Baťa měl přehled. Spisy jeho nemocnice nyní odkrývají pozoruhodné příběhy

Někteří kritici považovali jeho hry spíše za rozumově intelektuální než emocionálně poutavé, jiní ale oceňovali jistý „pocit skrytého smutku“ v jeho díle.

Stoppard se narodil 3. července 1937 v židovské rodině ve Zlíně jako Tomáš Straussler. V roce 1939 odešel s rodiči před hrozbou nacistické perzekuce do Singapuru.

Jeho otec, který pracoval jako lékař Baťovy nemocnice, zahynul v bojích za druhé světové války. Čtyři sestry jeho matky a všichni prarodiče zahynuli během holokaustu, o kterém matka dlouho nemluvila. O tom, že je Žid, se Stoppard dozvěděl až na začátku 90. let.

Anglické vzdělání získal v Indii. Příjmení Stoppard získal po svém novém otci, anglickém důstojníkovi, s nímž se rodina přestěhovala z Indie do Anglie. V Londýně se Stoppard živil nejprve jako kritik a žurnalista, později začal psát vlastní divadelní hry.

Jedinečnou hru slavného rodáka Toma Stopparda zažije Zlín jen čtyřikrát

Kromě toho se aktivně zajímal o dodržování lidských práv v zemích střední a východní Evropy. V roce 1977 se v komunistickém Československu setkal s dramatikem Václavem Havlem, jehož hry překládal do angličtiny.

V Československu podporoval disidenty, organizoval petice za propuštění vězněného Havla a v roce 1983 založil cenu pro československé autory, jejichž díla nemohla za komunistického režimu vycházet. Tato cena Toma Stopparda za vynikající původní esejistickou práci v českém jazyce existovala v letech 1984 až 2016, kdy ji udělovala Nadace Charty 77 autorům českého původu za významné esejistické dílo. Od roku 2021 ji uděluje Knihovna Václava Havla.

Do Zlína přijel v roce 1998, kdy navštívil svůj rodný dům a setkal se s pamětníky. „Cítím se neuvěřitelně šťastný, že jsem nemusel bojovat o přežití nebo zemřít. Je to nápadná součást toho, co by se dalo nazvat šťastným životem,“ napsal o tom později.

Stoppard byl nositelem Řádu Britského impéria a v roce 1997 byl pasován do rytířského stavu.

Napsal na 30 divadelních her. V roce 2015 se dramatik po devítileté odmlce vrátil hrou Obtížný problém, jeho poslední hrou byl Leopoldstadt (2020).

Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg Stoppardovi v říjnu 2011 předal v Londýně cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Mezinárodní PEN klub mu pak v roce 2015 udělil cenu za celoživotní dílo.

Stoppard byl třikrát ženatý, měl čtyři syny.

V roce 2008 ho deník The Daily Telegraph zařadil na 11. místo v žebříčku „100 nejvlivnějších osobností britské kultury“.

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

