TIPY NA DÁRKY: V klasice láká čarodějka Kožená, v audiu největší kniha vůbec

Klasika

Supraphon uvedl na trh novinku Pilgrimage / Hudební pouť Kryštofa Haranta do Jeruzaléma / circa 1600. Je výsledkem spolupráce českého ansámblu staré hudby Collegium Marianum a kanadského souboru Constantinople, jehož zakladatelé pocházejí z Íránu. Orientuje na hudbu Blízkého východu a prolínání hudebních kultur.

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic je známý hlavně jako kavalír, cestovatel a jeden z popravených účastníků stavovského povstání roku 1621, nicméně byl i skladatelem. A právě jeho dochované skladatelské dílo se na nahrávce mísí s hudbou osmanské říše, Sýrie, Palestiny, Sinaje či Persie, která navozuje atmosféru, již mohl Harant zažít při svém putování. Zanechal o něm ostatně svědectví v knize Cesta z království českého do Benátek, odtud do země svaté.

Pro milovníky české klasiky 19. století by mohly být dobrou volbou nové nahrávky České filharmonie pro label Pentatone. Hlavní hostující dirigent tělesa Tomáš Netopil s ním natočil Dvořákovy Slovanské rapsodie, dílo těsně předcházející Slovanským tancům a sdílející s nimi orchestrální barvitost, a o něco intimnější Legendy.

A šéfdirigent Semjon Byčkov rozšířil diskografii nahrávkami Dvořákových Symfonií č. 7, 8 a 9.

Fanoušky opery by z produkce Pentatonu mohla potěšit nahrávka Händelovy Alciny, na níž titulní roli čarodějky zpívá Magdalena Kožená, za doprovodu Les Musiciens du Louvre a pod taktovkou Marka Minkowského.

K průkopníkům dobově poučené interpretace staré hudby u nás patřil Pavel Klikar, který se souborem Musica Antiqua Praha natočil pro Supraphon v letech 1988–1996 nahrávky české i italské barokní hudby. Nyní je vydavatelství zpřístupňuje v souborném vydání na pěti CD. Nechybí mezi nimi ani česká barokní vánoční hudba.

Audioknihy a předplatné

Událostí v podzimním světě audioknih je jednoznačně vydání Bídníků. Herec Jan Vlasák totiž načetl kompletní, nezkrácenou verzi románu Victora Huga. České vydání knihy nabízí 1 564 stran textu, čímž se z audioknihy, kterou vydalo nakladatelství Tebenas, údajně stala nejdelší audiokniha vůbec. Zda skutečně drží takový rekord, těžko ověřit, ovšem sedm CD plných MP3 souborů mluví za vše. „Pouze odvážný čtenář ví, že Bídníci nejsou jen Valjean a jeho osudy,“ upozorňují tvůrci a lákají na popis bitvy u Waterloo či příčiny a důsledky Francouzské revoluce.

V tom samém vydavatelství se již starým známým stal herec Igor Bareš. Respektive jeho hlas, který si dal za cíl načíst kompletní dílo Vladimíra Körnera. Letos do vznikajícího projektu přibyla spisovatelova prvotina Střepiny v trávě. „Vyšla v roce 1964 a já se vůbec divím, že novela s touto tematikou byla tehdy realizována. Velmi kriticky se totiž staví k poválečné době Československa, která byla v časech totality prezentována jinak,“ vyprávěl mi sám Bareš v rozhovoru pro tento deník.

Ač může pod stromečkem tenký balíček s divadelním předplatným snadno zapadnout, nabízí zážitky třeba i na celý rok. Takový dárek lze pořídit třeba v pražském Národním divadle, Vánoční předplatné lze zakoupit snadno přes jeho webové stránky. Na výběr je zde několik variant, zvolit můžete podle žánru, zda chcete za kulturou chodit ve dvou, či s celou rodinou, anebo zda vsadíte jen na ty divácky nejúspěšnější hity.

Pro milovníky divadla, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou či nechtějí za kulturou osobně anebo kteří by rádi viděli něco, co se už dávno nehraje, nabízí skvělou alternativu internetový portál Dramox. Jeho provozovatelé jej s neutuchající energií zásobují novými a novými záznamy a mimoděk tak vytvářejí úžasnou archivní studnici současné i minulé tuzemské tvorby. I letos zde lze pořídit dárkové poukazy. Měsíční, tříměsíční, půlroční i celoroční přístup. A pak se můžete vydat do Dejvického divadla třeba každý večer.