TIPY NA DÁRKY: Hvězdy nejen na stromku, ty herecké lze zabalit pod něj

Do toho svého divadla, které letos oslavilo pětadvacet let existence, zve třeba Milan Hein. Ředitel a zakladatel pražského Divadla Ungelt totiž sepsal knihu Moje čtvrtstoletí s Ungeltem, ve které za přispění bohaté obrazové dokumentace rekapituluje fungování komorní scény plné hereckých hvězd.

Hein zde v krátkých kapitolách pojmenovává vše, co za jeho úspěšným divadlem stojí, od osobních vzpomínek se dostává až ke krátkým medailonkům pětadvaceti nejvýznamnějších umělců, kteří Ungeltem prošli. Knihu divadlo vydalo ve vlastním nákladu, součástí je i CD s výběrem toho nejlepšího z Heinových rozhlasových talkshow.

Do jiného divadelního světa, ovšem podobně kouzelného, láká soubor Play Drábek, který nakladatelství Akropolis vydalo k padesátinám režiséra a dramatika Davida Drábka. Publikace shrnuje jeho dramatickou tvorbu po roce 2010 až do současnosti, takže zde lze z posledních děl nalézt Velkou mořskou vílu, muzikál Elefantazie, Kanibalky: soumrak samců, ale i dosud neuvedené, i když nachystané Kanibalky 2 či nejčerstvější kus Petr Pan a Oceán naděje.

Graficky divoce pojatou knihu doplňují režisérovy facebookové statusy, které se už dávno staly žánrem samy o sobě, ale i slova jeho spolupracovníků a tři odborné studie.

Pro vynikající zpracování a bohatý obrazový doprovod by nejen teoretiky divadla mohla zaujmout kniha Architektura imaginárního, kterou vydal Institut umění – Divadelní ústav. Publikace vychází k příležitosti stého výročí narození scénografa Josefa Svobody a obsahuje přepisy jeho milánských přednášek, aby tak čtenáře provedla zákulisím divadel od 40. do 80. let 20. století.

Ještě syrovější Baletky

Divadlu, konkrétně baletu se věnuje i letos vydaná, částečně biografická beletrie Miřenky Čechové Baletky. Kniha na podzim vyšla ve vydavatelství Tympanum i v audioverzi, načetla ji Tereza Dočkalová. Oceňovaná herečka svým specifickým projevem dodala už tak syrové výpovědi ještě na dramatičnosti.

Stejné vydavatelství nabízí audioverzi Těsnohlídkovy klasiky Liška Bystrouška, kterou procítěně načetl Arnošt Goldflam. Audio lze zakoupit i v kombinaci s knihou, kterou Host vydal s ilustracemi Venduly Chalánkové.