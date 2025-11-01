V Národním divadle večer předají Ceny Thálie, pro sošky si dojdou Syslová i Frej

Cenu za mimořádný přínos divadlu obdrží scénograf Jan Dušek. Slavnostním večerem 32. ročníku bude v přímém přenosu na programu ČT1 provázet herec Miroslav Hanuš.
Ceny pojmenované po řecké múze a patronce divadla se udělují v kategoriích činohra, opera, opereta, muzikál nebo jiný hudebně-dramatický žánr, balet, tanec a pohybové divadlo, alternativní divadlo a loutkové divadlo. Organizátoři předem oznámili jména nominovaných, z nichž poroty v jednotlivých kategoriích vyberou vítěze.
Letos může být poprvé udělena jednomu umělci třetí Cena Thálie. Herečka Tereza Dočkalová, nominovaná letos za inscenaci Máma Divadla pod Palmovkou, už má dvě. V roce 2012 získala ocenění pro mladého umělce do 33 let, v roce 2018 za roli Nory v Ibsenově dramatu v Divadle pod Palmovkou.
V činohře má letos nominaci i Denisa Barešová za paní Bovaryovou v pražském Národním divadle a Andrea Elsnerová za roli Hany v inscenaci Divadla na Vinohradech podle románu Aleny Mornštajnové. Mezi činoherci získal nominaci na Thálii Petr Panzenberger za roli drogově závislého v inscenaci Perníkář ostravského Studia G. Soupeřem mu jsou Marcel Rošetzký za postavu Sládka v Audienci Václava Havla v Městském divadle v Mostě a Tomáš Šulaj za postavu Borise Berezovského ve Vlastencích Národního divadla Brno. V 32. ročníku se hodnotila představení od loňského 1. července do letošního 30. června.
Cenu za celoživotní umělecké mistrovství v opeře dnes získá sopranistka Natalia Achaladze Romanová, za balet emeritní sólistka Alice Kvasnicová a za muzikál a operetu tenorista Jan Ježek. V oboru alternativního divadla pak ocenění za celoživotní mistrovství dostane Lenka Machoninová. Thálii za šíření divadelního umění si odnese principál Jakub Špalek z divadelního spolku Kašpar a cenu pro umělce do 33 let v činohře získá Viktor Zavadil. Překvapením bude podle prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepky udělení ceny pro zahraničního umělce.