RECENZE: Krev na růžích a chlad kamene. Konvalinková hraje pod oltářem

Violoncello a cembalo rozezní předsálí a pětice jeptišek vstupuje, aby divákům zazpívaly pár písní, které se během večera budou vracet jako ozvěna. To už ale obecenstvo postupuje dál do sakristie, kterou svírá několik řad připravených židlí. Pražské Divadlo na Vinohradech v podzimní novince Terezka opustilo své klasické prostory a se subtilním kusem zamířilo do interiéru pražského kostela sv. Šimona a Judy.

Ač zde herci nemají nic než stůl a židle, dokážou skvěle navodit intimitu nejužších rodinných vztahů.