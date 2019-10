Většinu muzikálu trávíme jako opice v podřepu, popisuje Tarzana Pecha

Postava Tarzana, kterou před více než sto lety stvořil spisovatel E. R. Burroughs, patří mezi ty nejčastěji ztvárňované. Knižní příběhy hrdiny z džungle se dočkaly okolo třiceti pokračování a obsahovaly často velice drsná dobrodružství. To muzikál Tarzan, který má premiéru v pátek v pražském Divadle Hybernia, nabídne patrně přístupnější podívanou.

„Neprezentujeme to úplně jako muzikál pro děti, ale opravdu jde o rodinnou záležitost. Náš Tarzan je totiž přímo Disneyho licence, kopie filmového příběhu z roku 1999,“ vysvětluje představitel titulní role muzikálový herec a zpěvák Peter Pecha.

Příběh o člověku, který žil mezi opicemi, přímo volá po akrobatických kouscích, v Hybernii tak diváci ve vedlejších rolích uvidí i členy novocirkusových souborů Cirk La Putyka či Losers Cirque Company.

„I milovníci cirkusu si přijdou na své. Momenty, kdy se zhoupneme nad publikem, nebudou úplně neobvyklé,“ láká Pecha a popisuje náročný trénink.

„Většinu muzikálu trávíme jako opice v podřepu, celková fyzická příprava na roli tak byla velmi intenzivní a specifická,“ hlásí herec, který přitom má s něčím podobným už zkušenosti; loni si odnesl muzikálovou Thálii za výkon v muzikálu Rocky.

„V Rockym jsem všechno objevoval, přístup k tělu i k jídlu. V Tarzanovi už jsem věděl, jak na to, ovšem představení je náročnější samo o sobě,“ srovnává těžké role. O postavu Tarzana, kterého zdobí výrazná paruka se skrytým mikrofonem, se bude Pecha střídat s Davidem Gránským a Robertem Urbanem.

„Scénografovi Petru Hlouškovi se podařilo vytvořit krásnou iluzi džungle na jevišti. Pomáhá i svícení režiséra Libora Vaculíka,“ láká Pecha na náročnou výpravu.

Jednou z předností originální anglické verze jsou písně z dílny Phila Collinse, za tu titulní You’ll Be In My Heart ostatně hudebník dostal Oscara. V Hybernii však zazní vše v češtině. „Překlady jsou vždy problematické,“ uvědomuje si Pecha. „Naštěstí ale pracujeme s Pavlem Cmíralem, který připravoval texty už k filmové verzi, kdy všechny skladby nazpíval Petr Muk,“ slibuje.

Muzikálového Tarzana dále doprovodí živý orchestr pod vedením Dalibora Kaprase.