Mladý Artur chce změnit svět. Jenže má problém: jeho rodiče už změnili úplně všechno. V jejich domě neplatí téměř žádná pravidla, hranice ani společenské konvence. Co tedy zbývá mladému člověku, který se chce bouřit proti předchozí generaci?
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Mrożkovo Tango bývá často označováno za absurdní drama či politickou alegorii. Pro Gabašovou je ale především modelem společnosti, v němž se jednotlivé generace střídají v touze po svobodě, chaosu a řádu.
„Tango se mi při zkoušení začalo jevit více jako model dějin než hra o jedné rozpadlé rodině. Nejdřív přijde revolta proti starému řádu, potom svoboda, která může mít podobu anarchie, a pak dochází k úleku z té bezbřehosti a znovu se vrací touha po tvaru, pravidlech, autoritě,“ vysvětluje režisérka Gabriela Gabašová.
Artur se narodil do světa, v němž už bylo všechno zpochybněno. Nemá proti čemu rebelovat, protože revolta se stala součástí rodinné tradice. Jeho vzpoura proto míří opačným směrem – k pravidlům, zákazům a jasnému řádu. „Mrożek tím nepopisuje jen šedesátá léta. Popisuje cyklus,“ dodává Gabašová.
„Naše děti se možná nebudou bouřit proti zákazu, ale proti možnosti. Proti tomu, že všechno šlo, všechno bylo otevřené, všechno bylo relativní, ale nic nedrželo pohromadě,“ říká režisérka.
Svoboda totiž nemusí být jen prostor pro vlastní rozhodování. V určitém okamžiku se může proměnit také v únavnou krajinu bez orientačních bodů. A právě tehdy začíná být řád lákavý – nikoli proto, že je dokonalý, ale protože nabízí jednoduchost a úlevu.
Tango začíná jako groteskní komedie, která se postupně mění v drama. Směšnost, trapnost a přepjatost odhalují mechanismy, které by v realistickém příběhu mohly zůstat skryté. Pod chaosem a rodinnou výstředností se totiž pomalu objevuje něco mnohem znepokojivějšího: touha po moci a násilí. „Humor není ozdoba textu, ale metoda poznání,“ říká Gabašová.
V hlavních rolích inscenace Tango se představí Zuzana Bydžovská, Vasil Fridrich, Sandra Černodrinská, Jan Hájek, Romana Widenková, Prokop Zach a Viktor Zavadil. Premiéru plánují v Činoherním klubu v pátek 4. září.