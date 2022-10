Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Zlepší náladu, ale také vyjádří naše emoce – tanec. O to víc, když se do něj pustí skvělí umělci. Seznamte se s čtyřmi předními osobnostmi současné taneční scény, které nás oslovují svým pohybem důrazněji než slovy. Tito tanečníci si vybrali jednu z nejtěžších profesí, neumějí si ale představit, že by dělali něco jiného.