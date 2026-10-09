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„Miluji tanec. Fyzicky cítím, jak jej k životu potřebuji. Je to ten nejpřirozenější projev, který v sobě od dětství máme, než jej postupně zapomeneme,“ říká Burkiewiczová, umělecká ředitelka festivalu.
Festival vznikl z potřeby dostat domácí tvorbu na zahraniční jeviště. „Místo ťukání na dveře zahraničních divadelních domů a festivalů jsme se rozhodli pozvat jejich zástupce do Prahy a představit se jim v domácím prostředí,“ vysvětluje Burkiewiczová. Z původně jednorázové akce se postupně stala pravidelná přehlídka i platforma pro navazování mezinárodní spolupráce.
V rámci hlavního programu vystoupí 14 souborů české taneční špičky jako jsou 420People, Burkicom, Dekkadancers, Farma v jeskyni, Lenka Vagnerová & Company, Pocketart collective, Spitfire Company a další.
Dvě novinky uvede festival v premiéře: Lži, které muži říkají od Dekkadancers a Obsedancia souboru Farma v jeskyni. Soubor Burkicom uvede inscenaci Směj se, pořád se směj!, v níž Burkiewiczová s humorem zpracovává téma vyhoření. Příběh slovenské kuchařky, která hledá nejlepší halušky na světě, se proměňuje v cestu za smířením se sebe samou. Hlavní představitelka Paulina Šmatláková byla nominována v letošních Cenách Thálie.
Burkiewiczová během deseti let vytvořila se svým souborem deset autorských inscenací. Její práce se dostaly mimo jiné do Soulu a Hongkongu, spolupracovala také s Národním divadlem moravskoslezským či baletem Jihočeského divadla. „Každé téma si říká o jiné divadelní prostředky a mě baví je objevovat. Potřebuji se sama pro sebe překvapovat, bavit se,“ říká.
Program festivalu Bread & Dance Prague se odehraje na několika pražských scénách včetně Jatek78, DOX+, Archy+, La Fabriky, Paláce Akropolis a kulturní stanice Galaxie. Nový formát Shortbreads v La Fabrice bude věnovaný kratším autorským dílům.
Vedle tanečních představení nabídne festival workshopy pro profesionální tanečníky a program pro zahraniční producenty, ředitele divadel a festivalů. Právě jejich účast má českým souborům pomoci dostat se na další světová jeviště. „Čím víc jezdím do zahraničí, tím víc jsem přesvědčená, že čeští tvůrci se nemají vůbec za co stydět,“ říká ředitelka festivalu Ivona Szantová.