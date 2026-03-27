Politici nás krmí nenávistí k LGBT, ale lidé u nás takoví nejsou, hlásí slovenský herec

Vystupujete v projektu Pinkbus, jak byste ho čtenářům přiblížil?
Pinkbus jsme založili už téměř před šesti lety jako komponovaný večer. Kabaret, který navazuje na staré pražské kabarety a travesti show. Je to kombinace hudby a tance, jen jsme to pojali v novém stylu a více to spojili s queer uměním a dragem.
Kde je vaše domovská scéna a kam za diváky s Pinkbusem přijíždíte?
Náš hlavní domov je pražská Venuše ve Švehlovce. Pak hodně účinkujeme v brněnské Industře. Jezdíme ale i napříč městy po Česku a Slovensku.
Moc nás baví východní Evropa – Varšava, Budapešť. Přestože je tam je silná represe vůči tomuto umění, tak tam o to lidé bojují a vznikají tam zajímavé věci.