Chudinky v košilkách? V Národním se přidali i teenageři z dětských domovů

Zapojit mladou generaci přímo do příprav inscenace určené pro mladé publikum se rozhodlo tvůrčí duo Janek & Natálka neboli Janek Lesák a Natálie Strýčková Preslová. Osvědčená divadelní dvojice se s novinkou Takže asi tak poprvé dostává na prkna naší první scény. Jejich novinka měla minulý týden premiéru na pražské Nové scéně.

„Inscenace profesionálů ve spolupráci s mladými amatéry začínají být v zahraničí běžné. Zejména velké divadelní domy jsou ideálním místem, kde můžeš dát hlas generaci, která obyčejně nemá na těchto scénách svůj repertoár,“ vysvětluje Lesák. „V tvorbě pro teenage publikum dochází celosvětově k trendu, že než aby dospělý tvůrce tvořil teenage témata, je lepší, aby se obklopil partou mladých tvůrců a byl spíš mentorem projektu. Aby oni sami byli autoři díla, který hrají svojí vlastní generaci. Jen se to děje s profesionálním týmem a v profesionálním divadelním zázemí,“ dodává.

Janek & Natálka Tvůrčí duo Janek Lesák a Natálie Strýčková Preslová dlouhodobě působí v divadelní sekci kulturního prostoru NoD / Roxy. Jejich čistě autorské inscenace se vyznačují hravostí a originalitou, se kterou rozebírají témata a fenomény dnešní doby. Názvy inscenací hovoří za vše: Šmejdi útočí, The Legend of Lunetic, Městečko Palermo usíná či Osamělost komiksových hrdinů. Vedle pražských scén působí i v Jihočeském divadle.

Na přípravě novinky Takže asi tak, kterou Národní divadlo v podstatě zahájilo novou sezonu, se proto podíleli i teenageři z dětských domovů. Tématem nového kusu jsou proto představy veřejnosti o současných dětských domovech a lidech, kteří v nich žijí. Tato problematika přitom nebyla předem daná, vybrali si ji sami účastníci z dětských domovů.

„Když jsme se s touhle partičkou setkali poprvé, hledali jsme různá témata, u kterých by jim začaly zářit oči. Čekali jsme, že nám to bude trvat tak měsíc dva, a hned první večer jsme ho našli,“ popisuje Lesák. „Když jsme se začali bavit o tématu dětských domovů, první, co jsme zažili, byly takové jejich až stand-upy o tom, jak se koukají lidé se zkušeností z děcáku na nás, co tu zkušenost nemáme. Dělali si z nás hroznou srandu a nám to přišlo fantastický. Být z děcáku je jakési stigma, stejné jako být diskriminovaný z jakéhokoliv jiného důvodu,“ pokračuje tvůrce. „I pozitivně diskriminovaný. Slyšeli jsme historku, jak dává paní ve vlaku někomu dvě kila, protože slyšela, že mluví po telefonu s někým z děcáku,“ doplňuje Lesáka Strýčková Preslová.

Sami divadelníci si prý během příprav novinky upravili své vlastní stereotypy. „Spoustu jsme jich slyšeli a spoustu jsme jich měli. Dokud jsme se do děcáku nepodívali, tak jsme ani moc nevěděli, jak to tam funguje. Byli jsme překvapení, že jsou tam rodinné skupiny, není tam obrovská jídelna, ale byty,“ popisuje Strýčková Preslová.

Tvůrci si sběrem autentických materiálů kladli tyto otázky: „Odkud se berou naše utkvělé představy o něčem, o čem nemáme k dispozici žádné relevantní informace? Je tím, co je vytváří, společnost, školní osnovy z našich dětských let nebo třeba umění?“

„V první fázi jsme dělali rozhovory s různými lidmi z děcáků i mimo děcáky, právě abychom zjistili, jak široké je o nich povědomí, jak si je lidi představují, jak si myslí, že to tam vypadá. A zjistili jsme, že naše představa byla dost podobná té většinové,“ vysvětluje Janek Lesák. „Představovali jsme si, že to funguje trochu jako v sirotčinci z 16. století. Jako když koukáme na Olivera Twista. Objevuje se to v těch historizujících literárních a filmových dílech. Odtud pramení ta lítost, že jsou to chudinky v otrhaných košilkách, kterým někdo dává kejdu do mističky, a když se zeptají, jestli by si mohly dát víc, tak je zbičuje zlá jeptiška. Tak takhle už to úplně není,“ doplňují se pak tvůrci vzájemně se svým typickým humorem.

Novinka měla premiéru na prknech Nové scény 8. a 9. září, nejbližší repríza bude k vidění 1. a 2. října. Takže asi tak vzniklo v rámci projektu Národního divadla ND Young. Součástí inscenace je setkání s tvůrci, koná se vždy po skončení představení v hledišti Nové scény.