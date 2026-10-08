Její autor a režisér Dodo Gombár se zde pustil do polemiky s Jaroslavem Haškem a jeho nejslavnějším románem. Tedy dílem, které nejenže přineslo do české kultury ikonickou postavu, se kterou leckdo ztotožňuje naši národní povahu (Existuje-li vůbec něco takového.), ale i dílem, které patří k našim nejzásadnějším příspěvkům světové literatuře. Není-li vůbec největším.
Začíná se samozřejmě legendární úvodní scénou u hostinského Palivce, debatou nad odstraněným portrétem císařpána a zásahem tajného policisty Bretschneidra.