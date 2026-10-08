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RECENZE: Tak nám zabili Švejka! Vyvolávání Haška s Antonínem Holubem má švih i vtip

Tomáš Šťástka
  17:00

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Antonín Holub v představení Tak nám zabili Švejka | foto: Alena Hrbková

Kdo je Švejk? Kým byl v době svého zrodu a kým je dnes? To jsou jen některé z mnoha otázek, které si pokládají tvůrci novinky Tak nám zabili Švejka, kterou v premiéře uvedlo pražské Vršovické divadlo Mana.

Její autor a režisér Dodo Gombár se zde pustil do polemiky s Jaroslavem Haškem a jeho nejslavnějším románem. Tedy dílem, které nejenže přineslo do české kultury ikonickou postavu, se kterou leckdo ztotožňuje naši národní povahu (Existuje-li vůbec něco takového.), ale i dílem, které patří k našim nejzásadnějším příspěvkům světové literatuře. Není-li vůbec největším.

Začíná se samozřejmě legendární úvodní scénou u hostinského Palivce, debatou nad odstraněným portrétem císařpána a zásahem tajného policisty Bretschneidra.

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