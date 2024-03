VIDEO: Jsem jeskynní člověk, hlásí Landa a chystá nové Tajemství

Původní nastudování Landova muzikálu Tajemství mělo v pražském Divadle Kalich premiéru před téměř devatenácti lety, 31. března 2005. Muzikál se zde dočkal bezmála šesti set repríz.

„Vznik původní inscenace byl dost napínavý. Dan měl tenkrát hotové libreto, ale krátce před začátkem zkoušek ho celé smazal. Jezdili jsme okolo billboardů, na kterých bylo napsáno ‚Chcete znát Tajemství Daniela Landy?‘, a my jsme s Danem vždy přikyvovali: ‚Rádi bychom!‘. Začali jsme zkoušet, když existovalo pouze pár stran textu, Dan psal novou verzi a brzy jsme cítili, že tohle bude výjimečné představení,“ zavzpomínala režisérka Mirjam Landa.

Kalich nyní v rámci oslav svých letošních pětadvacetin uvede druhou verzi muzikálu. Jedná se přitom o kompletně nové nastudování. Diváci uvidí nové dekorace výtvarníka Davida Baziky, kostýmy návrháře Romana Šolce, choreografie Lindy Rančákové a uslyší novou hudební podobu.

„Bude to podstatně filmovější. Původní hudba byla psaná pro kapelu, šitá horkou jehlou. Takže si teď vlastně dělám radost a píšu to tak, jak bych to napsal, kdyby na to byl tenkrát čas,“ popsal Daniel Landa. „A tím, že nyní nebude kapela, mohou být aranže košatější. A myslím, že i podstatně působivější. Ještě lehce upravím některé texty a dialogy,“ dodal Landa a doplnil, že úpravou muzikálu nyní vysloveně žije.

Novinka hlásí i nové tváře. V roli Elišky se představí Lucie Vondráčková v alternaci se Šárkou Vaňkovou, Martina si zahraje Tomáš Trapl či Zbyněk Fric. V dalších rolích se pak představí Jiří Böhm, Anastázie Landová či třeba Denisa Nesvačilová.

„Tajemství se dočká dvacet let od svého vzniku úplně nové podoby, stejně jako Krysař v roce 2017. Uvažuji o ní už dlouho, protože tento muzikál si rozhodně zaslouží návrat na jeviště ve velkém stylu,“ uvedl pak ředitel divadla Michal Kocourek. „Je výjimečný, ostatně diváci se ho stále dožadují, a jeho příběh i poselství jsou nadčasové. Těším se, že mu budeme moci dát nový rozměr – už jen tím, že se technické možnosti a vybavenost Divadla Kalich od roku 2005 posunuly směrem k modernějším technologiím a my jsme navíc speciálně pro tuto inscenaci náš technický park významně posílili,“ upřesnil Kocourek.

„Nemám potřebu se na představení dívat s odstupem. Bylo a je senzační. Během těch dvaceti let jsme žili a čerpali z jeho poznatků. Tajemství nikdy nezestárne. Nejedná se totiž o výpověď nějaké konkrétní doby, ale o výpověď lidského poznání,“ uvedla ještě Mirjam Landa, která režíruje i novou verzi.

Premiéru obnoveného Tajemství plánuje Divadlo Kalich na 12. září. „Vlastně nevím, kdy začínají zkoušet. Jsem jeskynní člověk, mám své studio a s divadlem tolik v kontaktu nejsem. Dělám hlavně na hudbě,“ přiznal ještě se smíchem ústřední tvůrce Tajemství.