VIDEO: Vondráčková a Vaňková potáhnou novou verzi Landova Tajemství

V rámci oslav svých letošních pětadvacetin uvede pražské Divadlo Kalich druhou verzi Landova muzikálu Tajemství. Jedná se o kompletně nové nastudování.

„Je to super dílo a my jsme jej před x lety stáhli proto, že už bylo zastaralé. Nyní má modernější hudební základ, byť se jedná o stejné písničky. Máme i novou scénickou hudbu, nové kostýmy a převážně nové obsazení. A taktéž novou choreografii, ta tam předtím skoro vůbec nebyla,“ vysvětluje smysl nového uvedení Mirjam Landa, která režírovala původní i novou verzi.

Diváci tedy uvidí nové dekorace výtvarníka Davida Baziky, kostýmy návrháře Romana Šolce a choreografii Lindy Rančákové. Zmíněnou novou hudební podobu si opět vzal na starosti sám autor Daniel Landa.

„Bude to podstatně filmovější. Původní hudba byla psaná pro kapelu, šitá horkou jehlou. Takže si teď vlastně dělám radost a píšu to tak, jak bych to napsal, kdyby na to byl tenkrát čas,“ popisoval Landa iDNES.cz už v březnu. „A tím, že nyní nebude kapela, mohou být aranže košatější. A myslím, že i podstatně působivější,“ lákal tehdy Landa a doplnil, že úpravou muzikálu vysloveně žije.

„Má to stejný náboj. To představení je ale ještě aktuálnější, než bylo předtím. Dan Landa tehdy předběhl dobu,“ přikyvuje Lucie Vondráčková, která se vrací v ústřední roli Elišky. „Hlavní postavě už není dvacet osm, už jí táhne na víc. Takže když jsem ji znovu objevovala, dívala jsem se na ni jinýma očima. Málokdy člověk po dvaceti letech vpluje do stejné role,“ přemýšlí herečka a zpěvačka.

S Lucií Vondráčkovou se v hlavní roli nově alternuje Šárka Vaňková. „Vždy jsem byla fanynka Daniela Landy. A dokonce jsem jako malá byla fanynka Lucky Vondráčkové. Tak se mi to nyní spojilo. Muzikál jsem před dvaceti lety viděla a byla jsem z něj i Lucky unesená. Je tedy pro mne neuvěřitelné, že ji mohu dneska alternovat,“ vyznala se. V roli Martina se objeví Tomáš Trapl či Zbyněk Fric, v dalších rolích pak Jiří Böhm, Anastázie Landová či třeba Denisa Nesvačilová.

Původní nastudování Landova muzikálu Tajemství mělo v pražském Divadle Kalich premiéru před více než devatenácti lety, 31. března 2005. Muzikál se zde dočkal bezmála šesti set repríz.

„Je to čerstvé, barevnější, intenzivnější. Má to prostě úplně jinou chuť,“ láká nyní Mirjam Landa i diváky, kteří viděli původní verzi a mohou tedy váhat, zda navštívit tu novou. Tajemství bude v Kalichu k vidění od čtvrtka 12. září.