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RECENZE: Vraždící holič vpadl do Státní opery. Už tu byly zbytečnější tituly

Věra Drápelová
  14:00

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Scéna z muzikálu Sweeney Todd ve Státní opeře | foto: Serghei Gherciu

Opera Národního divadla už uvedla umělecky zbytečnější tituly, než je muzikál Sweeney Todd. Ten má aspoň nezpochybnitelnou kvalitu v rámci muzikálového žánru. Jenže snaha zvládnout tento žánr vyhlíží na první scéně spíš trapně.

Dílo Stephana Sondheima a Hugha Wheelera z roku 1979 vychází ze hry Christophera Bonda, jenž prohloubil příběhy z viktoriánské brakové literatury. Titulní hrdina, spořádaný holič, je nespravedlivě uvězněn, přijde o rodinu a po návratu ho zcela ovládne touha po pomstě. Nakonec začne podřezávat hrdla nejen původcům zla, ale všem zákazníkům... Popularitu mu zvýšila filmová verze s Johnnym Deppem.

Inscenaci navíc nepomáhá řada dalších, ne zcela pochopitelných rozhodnutí. Třeba ozvučení – proč? Protože muzikály se zkrátka nazvučují? Ale Státní opera je středně velké divadlo s odpovídající akustikou, interpreti jsou z opery, tak k čemu to je?

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