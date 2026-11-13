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Tragická úmrtí i konkurence Mandlová. Se Světlou Svozilovou se život nemazlil

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Herečka Světla Svozilová v titulní roli Huxleyovy komedie „Mládenecký úklid“. (1936) | foto: ČTK

Mohla být nejznámější herečkou prvorepublikových a poválečných filmů, ale bohužel získávala menší role než kolegyně, kterým „nechyběl sex-appeal“. Ten Světla Svozilová podle režisérů neměla, vnitřní půvab a komediální osobnost jí nestačily. Čeho ovšem měla dostatek, byly komplikace v osobním životě: žalostná láska, nepovedené rodičovství a tragická předčasná smrt.

Právě uplynulo 120 let od narození jedné z nejznámějších hereček prvorepublikových a poválečných filmů Světly Svozilové. Lidé si ji mohou pamatovat po boku hereckých es jako je Adina Mandlová, Marie Rosůlková, nebo třeba i Vlasta Burian.

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