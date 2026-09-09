Letošní 60. sezona Divadla Járy Cimrmana má být pro Petra Bruknera. Třiaosmdesátiletý herec, který v populárním souboru začínal v roce 1967 jako oponář a později se vypracoval až k hlavním rolím, to řekl v rozhovoru ČTK.
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Petr Brukner končí v Divadle Járy Cimrmana. Aktuální sezona bude poslední
Jeho kolegové však toto tvrzení berou s rezervou. Představitel policejního praktikanta Hlaváčka ve hře Vražda v salonním coupé či statné dívky Vlasty v Záskoku je známý skeptik a slova o poslední sezóně říká opakovaně, tvrdí redaktor Českého rozhlasu Tomáš Maleček, který o Cimrmanech napsal výpravnou knihu a občas s nimi také hraje.
Zdeněk Svěrák se chystá Petru Bruknerovi domluvit. „To by mohl říct každý, že je to jeho poslední sezóna. Protože v Divadle Járy Cimrmana je ta pravděpodobnost vysoká. Ale já mu domluvím a řeknu mu, aby nedělal ze sebe proroka a ponechal to osudu, jako my ostatní,“ řekl Radiožurnálu.
Ze zakládajících členů divadla je 83letý Petr Brukner nejmladší, Miloň Čepelka (mamka Žílová, hrabě Ferdinand von Zeppelin, inspektor Trachta či Babička) je o šest let starší a Zdeněk Svěrák letos v březnu oslavil 90. narozeniny.
Humor herce nepouští, přestože s fyzickými silami jdou často na hranu. „My se do divadla vždycky přišouráme, pak se v šatně oklepeme, na jevišti ze sebe děláme mladíky, ale pak se zase odšouráme domů,“ popsal Petr Brukner v rozhovoru minulý týden. „Já pak potřebuju dva dny, abych se vzpamatoval. Už mám problém na scéně klečet, kdyby mi například ve hře Dobytí severního pólu kluci nepomohli vstát, tak tam klečím až do konce,“ prohlásil.
Herecký ansámbl Cimrmanů tvoří kromě zakládající trojice o generaci mladší herci Genadij Rumlena a Marek Šimon, kterým už je však také přes 70 let, či Petr Reidiger. Také ho už mnoho let doplňují hostující herci Miroslav Táborský a Ondřej Vetchý. A jak s nadsázkou uvádějí sami Cimrmani, pokračuje tradice „synové pomáhají otcům“. Několika rolí se ujali Vojtěch Kotek (syn Václava Kotka), Josef Čepelka (syn Miloně Čepelky), Michal Weigel (syn Jaroslava Weigela) a nově také Lukáš Rumlena (syn Genadije Rumleny).