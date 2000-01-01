Komponovaný večer, který k sobotním devadesátinám Zdeňka Svěráka hostilo Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, navštívily desítky známých tváří herců, moderátorů či zpěváků. Popřát ústřednímu cimrmanologovi dorazil i prezident Petr Pavel se ženou. Jan Svěrák svému otci propůjčil Oscara, kterého získali za film Kolja před třiceti lety. Podívejte se, kdo všechno si velkou slávu nenechal ujít.
Oscara si prý Zdeněk Svěrák potěžkal poprvé od roku 1996, kdy Kolja v Los Angeles vyhrál. Jan Svěrák při předávání vysvětlil, že pozlacená cena americké filmové akademie je zprohýbaná, protože ji dvakrát poničil jeho kocour.
Nápis „Nealkoholická vinárna U Pavouka“ připomíná původní rozhlasový pořad, kde poprvé padlo jméno Járy Cimrmana.
Stejně tak zde nechyběli ani členové Divadla Járy Cimrmana Petr Brukner a Miroslav Táborský.
Zdeňkovi Svěrákovi přišla k devadesátinám blahopřát Daniela Kolářová, která je často titulována jako jeho filmová manželka. Manžele si zahráli několikrát, vedle legendárního filmu Na samotě u lesa například ve Vratných lahvích či naposledy v Betlémském světle.
Oslavenec během večera převzal nejeden dar. Mimo jiné i dámské kalhotky v upomínce filmu Vesničko má středisková.
Ondřej Vetchý si před pár lety splnil dávný sen, když mohl rozšířit řady herců Divadla Járy Cimrmana. Proto ani on nemohl na oslavě chybět.
Prezident Pavel řekl dojatému oslavenci v narážce na cimrmanovskou hru Dobytí severního pólu, že pro muže není hanbou uronit kroupu.
Pavel dorazil do Žižkovského divadla Járy Cimrmana s manželkou Evou.
Slávu si nenechala ujít ani zpěvačka Anna K.
Či herečka Veronika Khek Kubařová.
Michal Horáček dorazil s dcerou.
Při oslavě zazněla i nahrávka hlasu zesnulého Ladislava Smoljaka. V publiku nechyběl ani další Svěrákův významný spolupracovník Jaroslav Uhlíř.
