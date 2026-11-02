Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

4:36 Oto, odstup! vzkazuje ministrovi poutač pražského Švandova divadla

Tomáš Šťástka
  11:29
Markýza nad vchodem pražského Švandova divadla, kde scéna obvykle uvádí název...

Markýza nad vchodem pražského Švandova divadla, kde scéna obvykle uvádí název večerního představení, hlásá: „4:36 Oto, odstup!“ (2. listopadu 2026). | foto: Anna Kristová, MAFRA

Markýza nad vchodem pražského Švandova divadla, kde scéna obvykle uvádí název...
Markýza nad vchodem pražského Švandova divadla, kde scéna obvykle uvádí název...
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) na tiskové konferenci po zasedání...
Zasedání vlády. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). (12. října...
13 fotografií
Jasnou výzvu ministrovi kultury Otu Klempířovi uveřejnilo pražské Švandovo divadlo. Od konce minulého týdne totiž jeho markýza nad vchodem, kde obvykle upozorňují na název večerního představení, nese nápis: „4:36 Oto, odstup!“ „Další kroky zvažujeme,“ vzkázal šéf scény Daniel Hrbek.
Markýza nad vchodem pražského Švandova divadla, kde scéna obvykle uvádí název večerního představení, hlásá: „4:36 Oto, odstup!“ (2. listopadu 2026).
Markýza nad vchodem pražského Švandova divadla, kde scéna obvykle uvádí název večerního představení, hlásá: „4:36 Oto, odstup!“ (2. listopadu 2026).
Markýza nad vchodem pražského Švandova divadla, kde scéna obvykle uvádí název večerního představení, hlásá: „4:36 Oto, odstup!“ Divadlo dále upozorňuje i na chystanou demonstraci (2. listopadu 2026).
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (14. září 2026)
13 fotografií

„Podporujeme stávku zaměstnanců veřejnoprávních médií, vyjádřili jsme se v tomto smyslu jak pro diváky, tak na sociálních sítích. Požadujeme také odstoupení ministra kultury ČR. Situaci bedlivě sledujeme a další kroky zvažujeme,“ vyjádřil se k nápisu pro iDNES.cz ředitel Švandova divadla Daniel Hrbek.

Na nový nápis upozornil už v pátek večer herec Filip Rajmont, když na svém facebooku sdílel selfie s markýzou. „Dneska sice hrajeme Klec bláznů, ale tenhle titul snad bude mít brzo derniéru, tak mu uděláme přednost!“ uvedl k výzvě.

Ať Klempíř skončí! Herci Národního divadla vyhlásili stávkovou pohotovost

Švandovo divadlo se už minulý týden připojilo k dalším českým scénám, které nesouhlasí se současným směrem ministerstva pod vedením Oty Klempíře. Instituce čelí dlouhodobé kritice kulturní obce i veřejnosti. Asociace nezávislých divadel již dříve kritizovala kroky ministerstva, například novou Státní kulturní politiku nebo nové dotační podmínky, které omezují politická vystoupení na podpořených kulturních akcích.

Na změny podmínek dotačních řízení nedávno poukázalo i několik profesních organizací v kultuře. Vyvolávají podle nich obavy o svobodu tvorby. Pochybnosti provázejí mimo jiné i výběrové řízení na ředitele NG, které bylo jednou zrušeno. Již dříve byl Klempíř opakovaně kritizován na demonstracích. Sám ministr pochybení opakovaně odmítl.

Klempíř poslal mimořádnou kontrolu na nezávislá divadla. Odveta, říká člen rady

Situace se pak ještě více vyhrotila po říjnovém hlasování ohledně budoucnosti poplatků veřejnoprávním médiím. Členové Činohry Národního divadla vyhlásili minulé úterý stávkovou pohotovost. Požadují okamžité odstoupení ministra kultury Oto Klempíře a ředitelky jeho kabinetu a tiskové mluvčí Barbory Šťastné. Po vládě chtějí, aby projednávaný zákon o zrušení koncesionářských poplatků neprodleně stáhla, uvedli v prohlášení společně s dalšími požadavky.

Kvůli projednávané novele vyhlásili pracovníci České televize a Českého rozhlasu na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Ve stávkové pohotovosti je několik vysokých škol.

Black Lives Matter, hlásal přes víkend poutač Švandova divadla

Pražské Švandovo divadlo již v minulosti výraznou část své budovy využilo. V roce 2020 takto přes víkend visel na markýze nápis „Black Lives Matter“. Divadlo tak vyjádřilo podporu s hnutím upozorňujícím na nerovnosti mezi menšinami, které získalo na popularitě v souvislosti s protesty okolo smrti Američana George Floyda.

„Jedním z prvních impulsů, proč takový nápis vyvěsit, byla snaha symbolicky podpořit naše americké kolegy, divadelníky, s nimž ve Spojených státech spolupracujeme,“ uvedl tehdy pro iDNES.cz ředitel Daniel Hrbek. Nápis visel na budově tři červnové dny, kdy divadlo nehrálo a mělo tak poutač volný.

Vstoupit do diskuse (45 příspěvků)

Nejčtenější

Kdo bude nový Bond? Herci z nejužšího výběru už mají za sebou finální casting

Kdo bude nový James Bond? Zleva Callum Turner, Josh O’Connor a Jack Lowden.

Již velice brzy bude filmový svět znát jméno nového představitele Jamese Bonda. Podle zpráv zahraničních serverů se koncem minulého týdne uskutečnily finální kamerové zkoušky na tuto ostře sledovanou...

Ať Klempíř skončí! Herci Národního divadla vyhlásili stávkovou pohotovost

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) na tiskové konferenci po zasedání...

Členové Činohry Národního divadla vyhlásili po úterním představení Hamleta stávkovou pohotovost. Požadují okamžité odstoupení ministra kultury Oto Klempíře a ředitelky jeho kabinetu a tiskové mluvčí...

Možná přijde i poplatník? Kaiser a Lábus se neshodnou v otázce televize a rozhlasu

Jiří Lábus a Oldřich Kaiser v silvestrovském pořadu Největší flám s Jiřinou...

Na internetu se od pondělního večera šíří video, ve kterém se herec Oldřich Kaiser souhlasně vyjadřuje ohledně aktuálního vládního návrhu na zrušení poplatků veřejnoprávním médiím. Jeho nerozlučný...

KVÍZ: Voříšku, jdeme na pružníky! Jak dobře znáte film Cesta do hlubin študákovy duše?

Jindřich Plachta a Ladislav Pešek ve filmu Cesta do hlubin študákovy duše (1939)

Pokud si plánujete zpříjemnit sváteční den sledováním televize, třeba vám přijde k chuti klasická česká „školní“ komedie Cesta do hlubin študákovy duše s mnoha scénami a výroky, na které se těšíme...

Legendární kapitán Star Treku zemřel. Herci Patricku Stewartovi bylo 86 let

Patrick Stewart (Palm Springs, 3. ledna 2015)

Ve věku 86 let zemřel britský herec Patrick Stewart. Ztvárnil jednu z klíčových rolí kapitána Jeana-Luca Picarda v legendárním sci-fi seriálu Star Trek. Proslavila ho také série X-Men.

4:36 Oto, odstup! vzkazuje ministrovi poutač pražského Švandova divadla

Markýza nad vchodem pražského Švandova divadla, kde scéna obvykle uvádí název...

Jasnou výzvu ministrovi kultury Otu Klempířovi uveřejnilo pražské Švandovo divadlo. Od konce minulého týdne totiž jeho markýza nad vchodem, kde obvykle upozorňují na název večerního představení, nese...

2. listopadu 2026  11:29

Rock jako bodnutí štírem. Do Prahy míří hardrockoví nestoři Scorpions

Kapela Scorpions

Německá kapela Scorpions se vrací do Česka. Jedna z nejúspěšnějších hardrockových skupin všech dob vystoupí 9. června 2027 v pražské O2 areně. Zaznějí největší hity jako Rock You Like a Hurricane,...

2. listopadu 2026  11:01

Brněnskou T Arenu hudebně otevřou Krajčo a Divokej Bill, chystá se i muzikálová show

Richard Krajčo

V pátek 8. ledna nastane den D pro novou T Arenu na brněnském výstavišti. Aspoň co se kulturních akcí týče. Po evropském šampionátu v házené žen, který se bude konat od 4. do 8. prosince, se hala v...

2. listopadu 2026  10:41

RECENZE: Bestseller o návratu tradičních manželek baví. Ještě víc ale zneklidňuje

Literární debut a americký bestseller autorky Caro Claire Burk. (Ikar, 2026)

Román NEdávno je bezesporu jedním z největších amerických literárních hitů letošního roku. Jeho autorka Caro Claire Burke si bere na paškál internetový fenomén takzvaných tradičních manželek. Ve...

2. listopadu 2026  9:01

Udílení cen kultury provázely protesty i prázdné židle. Ministr nedorazil

Na slavnostní vyhlášení letošních cen za mimořádný přínos kultuře někteří...

Na slavnostní vyhlášení letošních cen za mimořádný přínos kultuře, který se odehrál v netradičním formátu bez živého televizního přenosu a s omezeným počtem hostů, v neděli někteří laureáti...

1. listopadu 2026  21:41

Návrat Petra Zelenky a film, který nesměl vzniknout. Dejvické divadlo chystá novinky

Petr Zelenka je český dramatik, scenárista a režisér

Dejvické divadlo se po hostování v Kulturní stanici Galaxie v Praze na Hájích počátkem příštího roku vrátí na domovskou adresu v Zelené ulici. Do nově rekonstruovaných prostor si pro novou sezónu...

1. listopadu 2026  16:15

Zemřel textař Pavel Žák. Autorovi Duhové víly a Holek z naší školky bylo 85 let

Pavel Žák

Zemřel textař, skladatel a rozhlasový režisér Pavel Žák. Autorovi české populární hudby, který napsal například text k hitům, jako jsou Holky z naší školky či Duhová víla, bylo 85 let. ČTK to...

1. listopadu 2026  13:37,  aktualizováno  15:37

V novém Dědictví ztvární Bohuše Miloslav König. Sucho a buranství souvisí, říká o roli

Premium
Herec Miloslav König v šatně Divadla Na zábradlí (19. října 2026)

Jsem osobně hodně zvědavý, co se stane, přemýšlí herec Miloslav König o blížícím se konci veleúspěšné éry Divadla Na zábradlí. Nyní se zde objeví v roli Bohuše v adaptaci slavného Dědictví od Věry...

1. listopadu 2026

Florence Pugh na Netflixu jako žena, kterou budete milovat i nenávidět

Esprit
Florence Puth v seriálu Na východ od ráje na Netflixu.

Florence Pugh už několikrát dokázala, že se nebojí postav, které nejsou zrovna sympatické. V nové adaptaci slavného románu Na východ od ráje ale zachází ještě dál. Jako Cathy Ames vstupuje do života...

1. listopadu 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

GLOSA: Jako na zkoušce i v životě. Smrt na koni může skončit veledílem i katastrofou

Záběr z představení Smrt na koni, které soubor BREMY uvádí v pražském NoDu,

Sami sebe charakterizují jako „divadlo jedné herečky“, i když jsou celkem čtyři. Divadelní uskupení BREMY, tedy Boris Jedinák, Renata Prokopová, Emil Rothermel a Marta Ljubková. Až na druhou...

1. listopadu 2026  8:58

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

Kdo zabil Míšu Sikorovou? Před deseti lety měla premiéru seriálová událost Pustina

Pustina

Syrový obraz severočeské krajiny, soustředěné herecké výkony, propracovaný scénář a precizní režie. Těmito i dalšími kvalitami přikovalo diváky k obrazovkám osmidílné kriminálně-sociální drama...

31. října 2026  16:30

Co prozradila, než šla za mříže? Pravda se hledá ve filmu Uvidíš všechno

Premium
Elizabeth Holmes v roce 2015 mluví na světové konferenci pořádané časopisem...

První záběr hledí přes příčky dětské postýlky, poslední skrze mříže věznice. Trvá skoro tři hodiny, žádný zvrat do kauzy nepřinese, přesto se film Uvidíš všechno stal ve Státech vysoce hodnocenou i...

31. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.