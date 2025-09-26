Slavné R.U.R. uvedou v USA. O Čapka je tady zájem, hlásí z místa čeští divadelníci

Tomáš Šťástka
  13:05
Švandovo divadlo představuje svou tvorbu v Kanadě a USA. Tým kolem ředitele Daniela Hrbka vyrazil za oceán kvůli inscenaci Dívenka na trampolíně, která se věnuje osudům manželů Škvoreckých, a také kvůli scénickému čtení nové adaptace Čapkova dramatu R.U.R.. Hrbek přitom vystoupil i na dvou konferencích věnovaných problematice umělé inteligence.
Pozvánka na prezentaci nové verze hry R.U.R. v režii Talene Monahonové,...

Pozvánka na prezentaci nové verze hry R.U.R. v režii Talene Monahonové, americké dramatičky, která byla ve Švandově divadle na rezidenci. | foto: archiv Daniela Hrbka

Zdeněk Vacek, ředitel Památníku Karla Čapka a Daniel Hrbek, ředitel pražského...
Daniel Hrbek na konferenci EagleCon pořádané Kalifornskou státní univerzitou...
Daniel Hrbek na konferenci v Los Angeles (září 2025)
Zdeněk Vacek, ředitel Památníku Karla Čapka a Daniel Hrbek, ředitel Švandova...
Čeští divadelníci přivezli do Ameriky dva tituly. Dívenka na trampolíně v režii Martina Františáka, inspirovaná životními osudy spisovatelů Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého, měla kanadskou premiéru 18. září v Torontu a americkou o tři dny později v Chicagu. Uvedení v Torontu se původně měla osobně zúčastnit i samotná Zdena Salivarová, významná postava české literatury, ta však 25. srpna ve věku 91 let zemřela.

Sto pět let s robotem

Karel Čapek

R.U.R. (zkratka z Rossumovi univerzální roboti) je vědeckofantastické drama Karla Čapka z roku 1920. Autor v příběhu varuje před negativními vlivy techniky na lidstvo. Ve hře poprvé zaznělo slovo robot, které na Karlovu výzvu navrhl jeho bratr Josef Čapek.

V zahraničí zaujala i starší inscenace Švandova divadla AI: Když robot píše hru, uvedená na smíchovské scéně v roce 2021 ke 100. výročí R.U.R.. Daniel Hrbek, režisér inscenace, která jako jedna z prvních využila technologii velkých jazykových modelů, byl proto hostem dvou konferencí v Los Angeles. Přednesl zde příspěvek o Čapkovi a R.U.R. v kontextu vývoje umělé inteligence. Inscenace AI: Když robot píše hru bude navíc koncem října prezentována i v rámci doprovodného programu světové výstavy EXPO 25 v japonské Ósace. Ještě z USA zodpověděl Hrbek několik otázek iDNES.cz.

Jak moc a kde vlastně dnes v Americe rezonuje jméno Karla Čapka a jeho R.U.R.? Je stále v některých kruzích v povědomí, nebo jste musel „šířit osvětu“?
Čapkovo jméno a dílo je známé spíše v akademickém a divadelním prostředí. Určitě to není tak, že by se jeho hry běžně uváděly na amerických jevištích. I když je pravda, že produkce děl Karla Čapka se tu a tam objeví. Spíš ale jako jednorázové projekty nebo scénická čtení. Proto má iniciativa Shakespeare Center of Los Angeles (SCLA), na níž se se Švandovým divadlem už druhým rokem podílíme, takový význam.

Zemřela spisovatelka Zdena Salivarová, manželka Josefa Škvoreckého

Proč přesně?
Po dlouhé době půjde o plnohodnotné scénické uvedení Čapkova díla v prestižním a oceňovaném divadle v USA. Tato scéna právě prochází rekonstrukcí a premiérou R.U.R. má být v roce 2026 slavnostně otevřena. Finální verze nové adaptace R.U.R. bude ale už teď (25. září – pozn. red.), představena v produkci SCLA v Los Angeles, konkrétně v hlavním sále v Athenaeu v Pasadeně: potěšující je, že tento večer byl okamžitě vyprodán.

Kde dále bude nová adaptace R.U.R. uvedena?
O pár dní později, 30. září, bude tato nová verze R.U.R. prezentována ještě v New Yorku v Bohemian National Hall nacházející se v Upper East Side na Manhattanu – a musím podotknout, že se tak děje za velkého přispění nejen Švandova divadla, ale také Konzulátu ČR v New Yorku, tamějšího Českého centra a dalších spolupracujících institucí. Součástí obou uvedení je panelová diskuze a příspěvky na téma „Karel Čapek a jeho význam pro spekulativní sci-fi a současný svět umělé inteligence“.

A s jakým úspěchem se povedlo v Americe uvést vaše dvě dovezené inscenace?
Švandovo divadlo uvedlo v Kanadě a USA inscenaci Dívenka na trampolíně s obrovským ohlasem. Reakce byly nadšené a zatímco v Torontu byli Zdena Salivarová a Josef Škvorecký publiku známí, v Chicagu jsme publiku fenomén Nakladatelství 68´Publishers představili jako zajímavé a nové téma, které bylo v některých aspektech vnímáno jako téma současné Ameriky. Mám na mysli otázky jako jsou svoboda slova či „znásilnění rodné země“, ale i věci jako emigrace a imigrace. Pokud jde o hru AI: Když robot píše hru, ta byla součástí přednáškové části našeho turné v Los Angeles. Zájem vzbudila hlavně u odborného publika konference EagleCon, která se věnovala spekulativní sci-fi a uskutečnila se na půdě Kalifornské státní univerzity. Vystoupení na konferenci SFAM a v New Yorku jsou v tuto chvíli teprve před námi.

Hru o robotickém Malém princi psal počítač, člověka však zatím nenahradí

Inscenaci „AI: Když robot píše hru“ jste uvedli už v roce 2021, tedy cca dva roky před boomem okolo AI. Jak je dnes v rámci debaty okolo využití umělé inteligence v divadle vnímána?
Jako historický počin, který stále vzbuzuje zájem zejména u odborné veřejnosti. Největší diskuze se vede o využití jazykových modelů v dramatické a scenáristické praxi. Mé příspěvky jsou orientovány na neschopnost jazykových modelů pracovat s dramatickou situací, a tím pádem s nedostatečností tohoto nástroje pro tvorbu klasického dramatu. V tomto ohledu je zajímavé srovnání modelu GPT 2, s nímž jsme před lety při vývoji scénáře hry pracovali, a současného GPT 5, který je už dostupný široké veřejnosti. Náš pět let starý experiment je důkazem rychlosti a pokroku jazykových modelů v krátkém čase a podle mne je zajímavý především z tohoto hlediska.

A jak své dílo po letech vnímáte vy? Byl to jen jakýsi pokus pro zajímavost anebo se této problematice věnujete nadále?
Je to paradox, ale mé angažmá v tomto projektu – i účast dalších umělců Švandova divadla – byly motivovány nedůvěrou v takový experiment. Pro mě osobně bylo samozřejmě zajímavé „být při tom, když robot psal hru“ a příběh robota ve světě lidí, jehož později někteří kritici přirovnávali k futuristickému Malému Princi, poté zrežírovat. Myslím ale, že AI jako nástroj pro vznik dramatického textu může zajímat jen někoho, komu jde o rychlý výsledek. Podstatou umělecké tvorby je však hledání – tedy proces. A ten je někdy dokonce mnohem důležitější, než výsledek.

RECENZE: Mé binární já je chladné, přiznává robot, když píše hru

Chystáte třeba v budoucnu něco obdobného s dnešními možnostmi?
O tento fenomén se tedy dál zajímám, nemám ale v úmyslu se mu už ve Švandově divadle věnovat.

Jaký máte vy osobně dojem z konferencí, kde jste vystupoval?
V tuto chvíli mám za sebou teprve první vystoupení na Kalifornské státní univerzitě. Konference o spekulativní fikci SFAM, po němž budou formou scénického čtení američtí herci poprvé veřejnosti představovat jejich novou adaptaci R.U.R., mne teprve čeká. Už teď jsem ale nadšený ze živého zájmu o Karla Čapka. A vnímám jako poctu, že spolu se Zdeňkem Vackem z Památníku Karla Čapka, a s Martinem Františákem, uměleckým šéfem Švandova divadla, můžeme tuto čapkovskou dramaturgickou misi ve Spojených Státech uskutečnit. Už současné výsledky jsou úspěchem, které otevírají dveře dalším možnostem v budoucnu.

Jak se celkově líbilo české divadlo americkému publiku?
Největší radost mám z ocenění profesionality našich herců, kteří obstáli v těžké americké konkurenci při chicagské i torontské premiéře Dívenky na trampolíně, a z celkových ohlasů na obě inscenace. I díky nim máme teď další pozvání do New Yorku. Chceme také navázat na dřívější kontakty a začít spolupracovat s Northwestern University v Chicagu a snad i NYU v New Yorku.

Jak vznikla nová adaptace R.U.R.

Novou úpravu Čapkova slavného dramatu R.U.R. napsala americká dramatička Talene Monahonová. Její uvedení 25. září v hlavním sále v Athenaeu v Pasadeně zajišťovalo The Shakespeare Centre of Los Angeles.

„Talene u nás byla v rámci rezidenčního pobytu, který jsme jí zprostředkovali, aby v České republice pro své psaní získala inspiraci a materiál,“ vysvětlil ředitel Švandova divadla Daniel Hrbek, který je zároveň externím dramaturgem nové hry. „V rodné zemi Karla Čapka ji nejvíc zaujala atmosféra Prahy, zhlédnutí R.U.R. v podání souboru Buchty a loutky a samozřejmě i návštěva Památníku Karla Čapka ve Strži. Zde se uskutečnil dokonce workshop s některými herci Švandova divadla a americkou režisérkou Jess Chayesovou, která Prahu navštívila již podruhé,“ dodal.

Vstoupit do diskuse

