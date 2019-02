Činoherák, Švanďák, Provázek. Kam noví šéfové nasměrují tradiční scény

Muzikál Galileo nabízí návrat do období vrcholné renesance. Ovšem nejen to, obnovená premiéra patnáct let starého díla...

RECENZE: Proč Lachende Bestien mění Ibsenova lékaře v Čapkova pejska?

Kočka leze dírou, pes oknem. Nebude-li sranda, nebude Ibsen. Zní to trochu bláznivě, ale to asi není nic, co by malý...