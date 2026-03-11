Oto, netúruj kultůru! Studenti protestovali proti Klempířovi a jeho škrtům v resortu

Autor: ,
  10:37
Studenti uměleckých oborů a zástupců kultury protestovaly ve středu na Malostranském náměstí proti plánovaným škrtům rozpočtu ministerstva kultury. Akci Stojíme za kulturou! před středečním jednáním poslanců o závěrečném čtení návrhu státní rozpočtu pro letošní rok svolali studenti. Demonstrující si přinesli transparenty s hesly mířenými proti ministerstvu i jeho šéfovi Otu Klempířovi.
Studenti uměleckých vysokých škol protestují na Malostranském náměstí proti...

Studenti uměleckých vysokých škol protestují na Malostranském náměstí proti škrtům v rozpočtu ministerstva kultury. (11. března 2026) | foto: ČTK

Studenti uměleckých vysokých škol protestují na Malostranském náměstí proti...
Studenti uměleckých vysokých škol protestují na Malostranském náměstí proti...
Studenti uměleckých vysokých škol protestují na Malostranském náměstí proti...
Studenti uměleckých vysokých škol protestují na Malostranském náměstí proti...
7 fotografií

Návrh státního rozpočtu počítá u ministerstva kultury s výdaji 17,6 miliardy korun, což je o zhruba 1,17 miliardy méně proti návrhu minulé vlády z loňského září. Rozdíl proti schválenému loňskému rozpočtu resortu, který ještě měl k dispozici zdroje z Národního plánu obnovy, činí asi 3,9 miliardy korun.

„Dostali jsme se do bodu, kdy už jsme zjistili, že nestačí vyjednávat. Nekompetentní kroky ministra kultury nenecháme bez odpovědi,“ uvedli na úvod demonstrace pořadatelé.

Se svými projevy vystoupili studenti uměleckých škol. „Pravda a kultura musí zvítězit nad lží a motoristy,“ zaznělo v jednom z příspěvků.

Stojíme za kulturou! Studenti svolávají akci na protest proti vládním škrtům

Cestou do Sněmovny se na akci zastavil bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS). „Podal jsem pozměňovací návrh na 300 milionů korun pro živou kulturu a 200 milionů korun na památky,“ řekl ČTK.

Organizátoři přítomným představili otevřený dopis Poslanecké sněmovně. Požadují v něm vrácení rozpočtu ministerstva kultury do původně navrhované výše, respektování priorit uvedených v programovém prohlášení vlády v oblasti kultury, jako je posílení nezastupitelné role kultury, výrazné zvýšení platů pracovníků v kultuře a dostupná kultura pro všechny nebo nezpochybňování odbornosti a nezávislosti komisí dotačních řízení.

Požadavky iniciativy „Stojíme za kulturou!“:

1) Vrácení rozpočtu MK do původně navrhované výše. Současné škrty o 300 mil. Kč jsou neakceptovatelné! V případě, že rozpočet nebude dorovnán na původně navrhovanou výši, požadujeme demisi ministra kultury, protože nehájí zájem sektoru, který reprezentuje.

2) Respektování priorit uvedených v programovém prohlášení vlády v oblasti kultury, jako je posílení nezastupitelné role kultury, výrazné zvýšení platů pracovníků v kultuře a dostupná kultura pro všechny.

3) Respektování komisí dotačních řízení, nezpochybňování jejich odbornosti a nezávislosti.

4) Vnímání kultury jako investice a nástroje pro podporu odolnosti společnosti.

5) Respektující debata bez podněcování k nenávisti, sexismu, homofobii a diskriminaci menšin.

Akci podpořil Akademický senát Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Podle pořadatelů není spojena s žádným politickým subjektem.

Kritika ministra kultury

S kritikou škrtů v kultuře vystoupily již dříve například Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, Asociace hudebních festivalů, Asociace profesionálních divadel i Asociace nezávislých divadel. Ministerstvo Oty Klempíře (za Motoristy) poté oznámilo, že bude s profesními organizacemi v kultuře jednat.

Právě proti současnému šéfovi resortu vystoupili studenti s nesouhlasnými hesly jako Oto, netúruj kultůru, Klempíř neumí řídit (... ministerstvo) nebo My hladovět umíme, vy neumíte vládnout.

Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Praha, Úštěk, Ratboř. Kde všude se už v Česku mihli DiCaprio či Scorsese

Leonardo DiCaprio přijíždí v doprovodu ochranky na natáčení.

Natáčení filmu What Happens at Night Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem, Jennifer Lawrence a Madsem Mikkelsenem v Česku provází velký zájem fanoušků a zároveň přísné utajení ze strany...

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Olympiku jsem účast nezakázala, ale nechci z pohřbu atrakci, vzkazuje vdova

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Vdova po zesnulém bývalém klávesistovi kapely Olympic Jiřím Valentovi v oficiálním prohlášení na Facebooku promluvila o plánovaném pohřbu jejího manžela. Tragickou událost si nepřeje medializovat a...

GLOSA: Toto už není můj svět, svěřil se Petr Nárožný. Proč? Na to se ho nezeptali

Petr Nárožný (25. září 2025)

Nejsilnější složku dokumentu Petr Nárožný - Herecký i jiný život inženýra, který v sobotní premiéře nasadí ČT, představuje Nárožný sám. Zvláště tam, kde se podělí o své myšlenky. Bohužel tvůrci se...

Zemřela Jennifer Runyonová známá z filmu Krotitelé duchů. Mihla se i v Beverly Hills

Americká herečka Jennifer Runyonová pózuje nasetkání fanoušků hororů a žánru...

Americká herečka Jennifer Runyonová, která se proslavila snímky Krotitelé duchů a Very Brady Christmas, zemřela v pátek na rakovinu. Runyonová začala svou kariéru seriálovými rolemi v 80. letech....

GLOSA: Dneska už se špatně sedí, zazní v poutavé zpovědi vězeňského kaplana

Vězeňský kaplan Otto Broch

Otto Broch: Byl jsem ve vězení. Tak se jmenuje kniha, kterou napsal státní zástupce Ondřej Šťastný jako knižní rozhovor s vězeňským kaplanem, který 30 let docházel do olomoucké vazební věznice. Svými...

11. března 2026  8:36

Nevěděli jsme, jestli na manžela nebude někdo střílet, vzpomíná Livia Klausová

Livia Klausová

Měl to být původně jen televizní projekt, ale když se jeho tvůrci ponořili do životního příběhu Livie Klausové, pochopili, že stojí před něčím mnohem větším. Vznikl tak celovečerní film o jejím...

10. března 2026  15:35

Vlajku neberte! Florence and The Machine se na pražském koncertě zastali Ukrajinců

Koncert Florence and the Machine v Berlíně (14. března 2019)

Britská zpěvačka Florence Welchová zasáhla během koncertu své kapely Florence and The Machine v pražské O2 areně do situace s ukrajinskou vlajkou, kterou se ochranka u pódia snažila odstranit....

10. března 2026  14:36

RECENZE: Novodobí Homolkovi přidali křtiny. Co Babčákovou s Hádkem čeká dál?

50 % Premium
Z filmu Přání k narozeninám: Křtiny

Žádné tvůrčí nutkání či osvícený polibek múz. Důvod, proč vzniklo Přání k narozeninám: Křtiny, je ryze pragmatický, na předchozí Přání k narozeninám přišlo do kin 270 tisíc diváků. Proto zůstává...

10. března 2026

Classico Ballet Napoli zatančí v květnu v Praze Prokofjevovu Popelku

Baletní zpracování pohádky o Popelce v květnu v Praze zatančí Classico Ballet...

Baletní zpracování pohádky o Popelce v květnu v Praze zatančí Classico Ballet Napoli. Kouzelný pohádkový balet pro celou rodinu od Sergeje Prokofjeva italský soubor představí v Divadle Hybernia.

10. března 2026  13:28

RECENZE: Komiksový přepis Lovecraftovy klasiky je místy zbytečně doslovný

Ukázka z komiksu Stín nad Innsmouthem

Japonský komiksový výtvarník a scenárista Gó Tanabe se specializuje na dílo klasika hororové literatury Howarda Phillipse Lovecrafta. V českém překladu již vyšlo jeho dvojsvazkové přepracování novely...

10. března 2026  12:24

Děti, takhle vypadá sex. Kontroverzní inscenace pro šestileté je k vidění online

Představení přibližuje dětem sexualitu. (9. března 2026)

Kontroverzní představení proti děti z dílny Západočeského divadla v Chebu s názvem „Mami, tati, co je sex?“ bude nově dostupné na streamovací platformě Dramox.cz. Uvedení inscenace, která se...

10. března 2026  11:27

Zemřela Jennifer Runyonová známá z filmu Krotitelé duchů. Mihla se i v Beverly Hills

Americká herečka Jennifer Runyonová pózuje nasetkání fanoušků hororů a žánru...

Americká herečka Jennifer Runyonová, která se proslavila snímky Krotitelé duchů a Very Brady Christmas, zemřela v pátek na rakovinu. Runyonová začala svou kariéru seriálovými rolemi v 80. letech....

10. března 2026  9:56

Pocta Céline Dion se vrací do Česka. V říjnu Celine The Show přiveze zpěvaččiny hity

Lisa Harter v celosvětově úspěšné Celine The Show, která je poctou Celine Dion,...

Po úspěšném turné v roce 2025 se do České republiky vrací zpěvačka Lisa Harter se svou Celine The Show, která je poctou Céline Dion. Silné vokály, živá hudba, dokonalé vystupování, originální kostýmy...

10. března 2026  9:32

KOMENTÁŘ: Zachraňte Českou televizi! Ale které Kavky? Velké, či malé?

Premium
Václav Moravec

Po odchodu moderátora pořadu Otázky Václava Moravce, který prohlásil, že už dál nemůže zaručit nezávislost své redakční práce, volání ještě zesílilo: Zachraňte Českou televizi! Ale kterou, to už se...

10. března 2026

Jiří Korn se loučí s koncertováním projektem K®️NCEPT. Nepropásněte to!

Korncept Jiřího Korna v Kongresovém centru

Jiří Korn se vrací na pódia se svým novým projektem K®️NCEPT. Uzavírá jím kruh velkých koncertních programů a ohlíží se tak za svou výjimečnou uměleckou cestou. Není proto náhodou, že nese...

10. března 2026  8:14

Stojíme za kulturou! Studenti svolávají akci na protest proti vládním škrtům

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády (2. března 2026)

Studenti uměleckých oborů a zástupci kultury budou ve středu 11. března demonstrovat za navýšení rozpočtu ministerstva kultury. Shromáždí se na pražském Malostranském náměstí před jednáním poslanců o...

9. března 2026  16:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.