Bydlíme tak trochu v Poeově hororu, láká Stropnický na divadelní supermarket

Když se novinář a bývalý politik Matěj Stropnický loni objevil na pódiu pražské La Fabriky jako prokletý básník Verlaine, vypadalo to na jednorázovou divadelní záležitost. Toto léto jej však diváci mohou v roli herce vidět znovu, spolu se svým partnerem Daniel Krejčíkem totiž nastudoval Kalifornskou mlhu amerického dramatika Stephena Sachse.

„Tahle role mne baví hodně. Moje postava je nesnesitelný, převzdělaný a tudíž arogantní znalec umění, takže si vlastně utahuju trochu i sám ze sebe. Ale na jevišti jsem stále jen jako host a tak to i zůstane,“ ubezpečuje Stropnický. Kalifornská mlha je totiž součástí produkce Osečanského divadelního léta, které dvojice už druhým rokem provozuje přímo na nádvoří zámku, jehož jsou majiteli.

„Že budeme hrát spolu vzniklo myslím trochu z nutnosti: po koronakrizi bylo těžké najít divadla, která by tu zahrála benefičně, každý se snaží spíš dohnat vlastní ztráty, tak jsme si řekli, že král vysílá své vojsko a to sám sebe a hrajeme my. Jestli se virus vrátí, budem muset nazkoušet něco i napřesrok,“ vysvětluje Stropnický.

Veškerý výdělek divadelní produkce totiž putuje na transparentní účet zámku. „Za vybrané peníze se vždy něco opraví. Letos to bude celá jižní strana nádvoří,“ dodává herec Daniel Krejčík.



„Naším posláním je dávat vědět, jaká je pravá historická hodnota tohoto objektu. Ta hra k tomu byla příjemnou paralelou. Navíc nám přišlo, že je tam až přímé propojení s Black Lives Matter,“ vrací se Krejčík ještě ke Kalifornské mlze.

„Tuhle inscenaci jsme si vyrobili, zrežírovali a hrajeme úplně sami, akorát na začátku se objeví sousedka s naším zcela živým kozlem. To je něco naprosto jiného, než minuciózní vedení režiséra Jakuba Čermáka v Úplném zatmění, které je odkrokované na milimetry. Dan říká, že je to zdařilý pokus o oblíbený žánr české šmíry. Hra je ale velmi chytrá, nezdá se,“ dodává Stropnický. Přípravu hry prý pouze za časů karantény režijně konzultovali s Tomášem Staňkem po telefonu.

Diváci už mohli před zámkem vidět klauniádu s Vandu Hybnerovou, v srpnu sem pak dorazí Sandra Pogodová a Michaela Dolinová. „Máme kapacitu sto padesát míst. Loni bylo všechno vyprodáno a letos zatím také. Přitom zkoušíme různé žánry: Kalifornská mlha je intelektuální komedie o umění, byla tu pohádka pro děti, sedmdesátiminutová pantomima a teď v pátek horor. Říkáme tomu divadelní supermarket,“ popisuje Stropnický. Součástí programu jsou i večerní prohlídky zámku při svíčkách.

Ze zbývajícího programu oba majitelé shodně lákají na páteční večer. „Už jsme skoro v půlce, takže na prvním místě asi páteční Zánik domu Usherů, což je opět režie Kuby Čermáka. Ale tady to bude hodně reálné, vždyť my sami bydlíme tak trochu v Poeově hororu,“ říká Stropnický. „Je to natočený černobílý film, který se bude promítat na zámeckém nádvoří. Pod obřím plátnem sedí pět herců, kteří film živě dabují,“ upřesňuje Krejčík.

Právě režisér Čermák měl být podepsán pod původním hlavním lákadlem. „Hlavní letošní inscenace měl být Radúz a Mahulena se scénickou hudbou Josefa Suka. Suk totiž žil a tvořil u nás na zámku. Zatím tento projekt odsouváme na příští rok. Jinak se budeme snažit dávat víc prostor alternativním tvůrcům, oslovili jsme třeba Xdesítku,“ odhaluje další plány Krejčík. Stropnický dodává, že by rád na zámku uvedl ještě Kladivo na čarodějnice či Brechtovu Matku Kuráž s Vilmou Cibulkovou.

Kalifornská mlha zde bude k vidění ještě 31. července a 29. srpna.