Od roku 2017, kdy projekt vznikl, si Štístko a Poupěnka vybudovali neotřesitelnou pozici v srdcích českých dětí. Jejich videa na YouTube mají miliony zhlédnutí a sály po celé republice bývají beznadějně vyprodané. Aktuální změna v obsazení proto vzbudila velkou vlnu zájmu.
Poupěnka čeká miminko
Herečka Barbora Waschingerová se na čas stáhla z pódií, aby se mohla věnovat mateřským povinnostem, což fanoušci přijali s velkým pochopením a dojetím. A od ledna Štístko přivítal nové herecké posily. Celý příběh nové show je navíc postaven právě na hledání ztracené Poupěnky, což dětem pomáhá situaci lépe pochopit.
Nové postavy a interaktivní zábava
V novém představení s názvem ...A kde je Poupěnka? se po boku Štístka (Lukáš Kunz) objevují dvě nové postavy – veselé světlušky Houpalka a Hopsalka. Ty přinesly na pódium svěží vítr a neuvěřitelnou dávku energie. Show není jen klasickým koncertem, ale kombinací divadelního příběhu a tanečního vystoupení, kde jsou děti od první minuty vtaženy do děje.
Na co se v nové show těšit:
- Mix hitů: Zazní osvědčené pecky jako Letí, letí nebo Jájájá, ale i novinky z filmu Zpívej s námi.
- Oblíbení maskoti: Nechybí velký Ňufáček, Tlapinka ani pan Doremi.
- Interakce: Děti pomáhají hrdinům hledat Poupěnku, uklízejí domeček a učí mrzouta vlka správnému stolování s písničkou Papám, papám.
- Délka: Představení trvá ideálních 60 minut, což zvládnou i děti cca od 2 let.
Představení sklízí úspěch i u dospělých
Podle prvních ohlasů z turné se sázka na nové postavy vyplatila. Rodiče na sociálních sítích především oceňují, jak citlivě se tvůrci s absencí Poupěnky vypořádali. „To, jak jste se s tím popasovali, je perfektní. Samotnou mě to dojalo,“ píše v recenzích jedna z maminek. Diváci se shodují, že show je nejlepším receptem na špatnou náladu a vyzařuje z ní, že je dělaná srdcem.
Turné k novému představení probíhá jen ve vybraných městech a zájem o vstupenky je obrovský.
Po každém představení navíc probíhá oblíbené focení a autogramiáda, takže si děti odnesou i osobní vzpomínku.