Strhující detektivní příběh, říká Gabriela Míčová k roli ironické Sibylly

V jedné z hlavních rolí příběhu se objeví Gabriela Míčová. „Hraju Sibyllu, ženu státního návladního, která je zároveň i milenkou Stillera,“ popisuje svou postavu. „Je to lehce ironická dáma s nadhledem, ale na konci svým jednáním velmi překvapí,“ pokračuje herečka, pro kterou to není první spolupráce se scénou sídlící v podzemí Veletržního paláce.



Frisch v románu, který je spolu s jeho dalšími díly Homo faber a Mé jméno budiž Gantenbein řazeno do volné trilogie, řešil krizi identity. Právě jeho téma silně konvenuje s linií „role umělce ve společnosti“, které se Studio hrdinů dlouhodobě věnuje.

„Všechny postavy jsou zachyceny a vyprávěny formou deníkového zápisu pana Stillera. Je to strhující detektivní příběh. Silně melancholický. Děj je zasazen do Švýcarska padesátých let minulého století,“ naznačuje Míčová.



Spolu s ní se v novince pražské scény představí Magdalena Straková, Hynek Chmelař, Jan Lepšík, Marek Pospíchal a Petr Reif. Režisérem inscenace je Ivan Buraj, který dramatizaci románu připravil společně s Janem Kačenou.

Buraj prý divákům i v tomto představení představí témata, kterým se věnuje ve svém domovském HaDivadle, tedy kritiku antropocentrismu, své environmentální a ekologické postoje. „Ivan dělá bytostně intelektuální divadlo, které však není odtažité ani elitářské, a to mě moc baví,“ říká k první Burajově režii ve Studiu Hrdinů zdejší umělecký šéf Jan Horák.

Po pondělní premiéře bude možné novinku v této sezoně vidět 18. a 21. května a 16. června.