Úlet, komentují plán rozvolňování divadelníci. Pomůžeme více než zahrádky

„Aktuální plány rozvolňování mi přijdou jako totální úlet. Dle mého autoři těchto balíčků vůbec nevnímají kontext a realitu, která se děje mimo nemocnice,“ reaguje ředitel pražského kulturního prostoru Jatka78 a předseda Asociace nezávislých divadel ČR Štěpán Kubišta na výhled, který v tabulce rozvolňování představila vláda tento týden.



„Vnímám to tak, že páni doktoři, kteří se nyní dostali do vedení ministerstva zdravotnictví, nevidí nic jiného než své nemocnice a pacienty. Nevidí, že se lidé po roce plném omezování a zavírání, potřebují nějakým způsobem socializovat a družit. Jen co vysvitne sluníčko, tak se lidé venku sdružují po stovkách, snad po tisících, vidíme to po celé Praze,“ popisuje Kubišta.

Zmíněnou tabulku tvoří šest balíčků s uvedením oblastí, kterých by se postupně mělo rozvolňování opatření týkat. Určující bude počet nakažených. Uvolnění bude vláda upřesňovat vždy v pondělí, ve čtvrtek potvrzovat.



Až ve čtvrtém balíčku se přitom počítá s možným otevřením divadel a koncertů pod širým nebem; s přísným hygienickým režimem. A to pouze v případě, že předchozí týden bude počet nově nakažených pod 75 nakažených jedinců na 100 tisíc obyvatel. Podle tiskové zprávy ministerstva kultury by se oblasti uvedené ve čtvrtém balíčku mohly podle těchto parametrů otevírat ideálně ve druhé polovině května.

Budeme to dodržovat

„Dokážeme být přitom výrazně organizovanější a pomoci situaci, než zahrádky, které se staví do přednějších míst,“ upozorňuje Kubišta v kontextu toho, že na kamenná divadla dojde ještě později. Ministerstvu zdravotnictví prý už přitom dlouhou dobu nabízí, aby kulturu využili ve prospěch celé věci.

„Dokáže být organizovaná, dokáže být registrovaná, dokáže propagovat myšlenky a cesty, jako očkování, testování, aplikace, které budou určeny. Již mnoho měsíců při jednáním s ministerstvem zdravotnictví nabízíme pomoc a žádáme jednoduchou věc, pusťte kulturu, řekněte v jakém režimu a my to budeme dodržovat,“ dodává.



„Známe naše diváky, takže vše lze případně dotrasovat. Budeme dodržovat rozestupy a hygienická opatření. Všichni diváci mohou být otestovaní těsně před představením, čímž můžeme pomoci ministerstvu, aby se více testovalo. Případně dohlédneme, aby měli platné očkování,“ slibuje Štěpán Kubišta.



Jatka78 plánují celé léto hrát na holešovickém výstavišti, kde už vyrostlo speciální obří šapitó. Takzvaný Azyl78 vedle produkce Cirku La Putyka nabídne zázemí i dalším pražským scénám. V programu jsou představení Městských divadel pražských či třeba Divadla Na zábradlí.

O vstupenky je obrovský zájem, ale bude se hrát?

Program zde plánují od 24. května. „Kulturní akce musíme prodávat dříve než s denním předstihem. Samozřejmě se budeme aktuální situaci přizpůsobovat, ale prodej jsme museli spustit. V nejzazší variantě program zrušíme a vstupenky s omluvou divákům vrátíme,“ komentuje Kubišta aktuální absenci jasných termínů.



Pátý balíček se pak podle plánu vlády spustí v případě, že bude klesat výskyt nově nakažených pod 50 případů na 100 tisíc obyvatel za týden, nejdříve týden po čtvrtém balíčku. V oblasti kultury by se v takovém případě mohl obnovit provoz divadel, kin, koncertů a dalších kulturních představení uvnitř, i když s omezeními, hygienickým a epidemiologickým režimem a ochranou dýchacích cest.

Zda se Azyl78 bude řídit dle balíčku pro vnitřní či venkovní produkci, Kubišta do detailů neřeší: „Pokud budou podmínky pro venkovní představení kapacitně a opatřeními výrazně lepší, můžeme ze stanu sundat bočnice a vytvořit pouze střechu nad hlavou.“

„Už to nejsou jen zájmy nás pracovníků v kultuře, ale zájmy široké veřejnosti, která po roce zavření žije už velice dlouho ve frustraci a kulturu potřebuje. Mohu to potvrdit, 20. dubna jsme spustili prodej vstupenek a je o ně obrovský zájem,“ dodává ještě.