RECENZE: Štěpán Kozub vyprodal O2 arenu, aby v ní vyprávěl staré vtipy

„Z temných hlubin pokleslé zábavy“ se Štěpán Kozub vynořil asi deset minut po sedmé večerní. Zcela naplněnou O2 arenou, kompletně včetně plochy nezvykle uzpůsobenou na sezení, se v tu dobu rozléhá jásot a pokřik. „To je v p.deli, co tu budeme dělat ty dvě hodiny,“ reaguje upřímně na přivítání lehce nervózní Kozub.

Jakoukoli úvodní trému ale zkušeně rozptyluje suverénní komunikací s publikem. Ve vzduchu stále visí pocit čehosi exkluzivního, ono vyprodat dvakrát za sebou O2 arenu s žánrem jako je stand-up totiž skutečně mezi nezvyklé události patří.

Podmanit si tak velký prostor jen tak sám na pódiu Kozub rozhodně problém nemá. Do publika od začátků pálí ostrými, když se prochází mezi sedačkami a utahuje si z návštěvníků, jejich svetrů, prsou i pleší, z Brňáků, Pražáků, Romů, postižených a vůbec všech lidí dobré vůle. I když některý vtípek občas zanikne v horší akustice a špatném načasování, publikum se spokojeně baví.

Ostravský bavič, který sám sebe kostrbatou angličtinou popisuje ve stylu „looks like Menšík, looks like Sovák“, případně „albin comic for Europe“, je nejsilnější ve vlastních pointách, kdy si dělá legraci ze sebe, rodiny či kolegů. S přibývajícím časem však stále navyšuje množství ohraných vtipů, které do původní tvorby pomocí „ostravských oslích můstků“ roubuje. Náhle je jasné, že nic skutečně speciálního se už tento večer konat nebude. Když prvotní okouzlení opadne a zábava začíná být trochu jednotvárná, oživí situaci hosté. Zatímco zbývající Tři tygři toho moc nepředvedou, zpěvačka Barbara Kanyzová naštěstí ano.

A když pak na samotný závěr večera pozve Kozub Kanyzovou na pódium znovu a k tomu i svého koncertního parťáka Jiřího Krhuta, program poprvé trochu zvážní. Dokonce i Kozub, který odehranou píseň věnuje svému zesnulému otci, vystoupí z kýženě nekorektní škatulky. Náhle je jasné, že tenhle večer skutečně mohl být exkluzivní, pokud by si Kozub dal s přípravou trochu víc práce, nespoléhal jen na svou „nevymáchanou hubu“ a prostě se nebál lepší dramaturgie. Jen s ohledem na svůj herecký a pěvecký fond na to ostatně měl potenciál.

Kozub: Bez urážky! 45 % O2 arena, Praha 28. prosince 2022

Z O2 areny, naší největší koncertní haly, se totiž po covidu stalo cosi jako povinná meta, kterou se každý, kdo u nás trochu udělal díru, snaží podmanit. A to i za cenu, že se jeho produkce do tak velkého a akusticky náročného prostoru nehodí. Zkoušel to Leoš Mareš, zkoušel to Pokáč, zkouší to i nyní velepopulární Štěpán Kozub.

Kozub přitom patří mezi komety posledních let zcela zaslouženě. Je oblíbený, kritiky oceňovaný, pracovitý, má herecký, pěvecký i bavičský talent. Jeho stand-up show se vyprodává po celé zemi. Kde je poptávka, je logicky i nabídka, takže se nelze divit, že cílí na takové prostory.

Středeční večer ovšem v plné nahotě ukázal, že jen popularita tak velký prostor neutáhne. Ti, co prostě jen chtěli naživo vidět svého baviče, odcházeli patrně spokojeni. Ovšem ty, co od prvního stand-upu v O2 areně čekali něco extra, potkalo spíše rozčarování.

I když na druhou stranu – vyprodat O2 arenu a pak v ní vyprávět staré vtipy, to je samo o sobě vlastně docela dobrý vtip.