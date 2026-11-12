Tulipánovou horečku diváci zhlédnou poprvé na světové premiéře ve čtvrtek. Pro režiséra Tomáše Loužného, po kterém si dramaturgie Národního divadla vyžádala komedii, bylo zpracování podle jeho slov obrovská výzva. „Komedie je vždy náročná, protože je to stroj, který dohromady musí fungovat,“ vysvětlil.
Tvůrce nové hry Pavla Drábka a Joshe Overtona ocenil zejména za nápaditý humor. „V původním textu ze 17. století dokázali najít kontrast současnosti a historie, s čímž se dá hezky vyhrát,“ nastínil jeden z důvodů, proč zvolil právě dílo Tulipánová horečka.
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Jejich text je současnou adaptací klasické komedie Španělský Brabanďan od Gerbranda Bredera, Shakespearova současníka a vrcholného mistra nizozemského zlatého věku. Drábek a Overton pak spojili dobovou pikareskní poetiku šejdířů s tématem první finanční bubliny, tedy machinacemi s tulipánovými cibulkami z roku 1637.
Vychází z konkrétní historické události a ukazuje, že touha po astronomickém finančním zúročování, jakémsi „letadlovém byznysu“, tu byla vždy. Je také dovedně prošpikována všemi atributy reálného kapitalismu: tématem rychlých prachů, zpeněžováním mezilidských vztahů, výhodnými investicemi, davovým šílenstvím, politickými pletichami a všudypřítomným furiantstvím osobností veřejného života.
Režisér vyzdvihl právě celospolečenský a politický přesah. „Je to o městě plném korupce, zneužívání lidí a o tom, jak vládnoucí třída nenaslouchá a neřeší reálné problémy svých občanů,“ dodal. Herci zároveň ocenili nadčasovost příběhu. „Vypráví o manipulaci a o tom, jak jsou lidé schopni uvěřit, že za málo dostanou zázračně moc,“ přiblížila herečka Martina Preissová, která se ukáže v roli vdovy a majitelky nevěstince Beatrice.
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Ani podle Šimona Krupy, který ve zlatém oblečku jakožto hlavní šejdíř Jerolimo slibuje spoluobčanům rychlý a snadný zisk, se toho od 17. století příliš nezměnilo. „Společnost přirozeně inklinuje k touze po penězích, každý je chce mít. Všichni se navíc rádi necháváme občas napálit,“ zarecitoval slova své postavy, které pronese v závěru příběhu.
Právě na jeho sladká slova a vřelou nabídku skočí žebrák na okraji amsterdamské společnosti. „Je to osamocený člověk v nouzi na ulicích, který už nechce být sám,“ popsal svou postavu Robbeknola, tak trochu pštrosa, Zdeněk Piškula. „Někdy je jednodušší při trablech strčit hlavu do písku,“ vysvětlil přídomek u své postavy. „Pštrosovi jsou prachy ukradený,“ dodal s úsměvem.
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Sám by podle svých slov kvůli naivitě šejdířům v éře tulipánové horečky naletěl. „Snadný a rychlý zisk by se mi asi zamlouval,“ přiznal Piškula v nadsázce. „Divadlo se často vrací do minulosti, aby v jejím světle ostřeji nasvítilo přítomnost. Dělal to Shakespeare a pokoušíme se o to i my,“ přidal Jan Burian, generální ředitel Národního divadla.
V dalších rolích se představí například Radúz Mácha jako místostarosta a typický politik, Vladislav Beneš jako milionář, Berenika Anna Mikeschová jako jeho dcera Pecunie nebo student činoherního divadla Hubert Ludwig jako nesmělý poeta Titus, syn Beatrice. O dramaturgii příběhu se postarala Ilona Smejkalová, nápaditou scénu navrhl Dragan Stojčevski.