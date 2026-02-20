Antický básník Publius Ovidius Naso učinil ve 2. roce n. l. něco neobyčejně impozantního: shromáždil klíčová mytologická vyprávění pozvolna končící antické epochy a seřadil je do jednoho chronologického celku. Cyklus notoricky známých příběhů od pohanské verze stvoření světa a následného souboje Titánů až po individuální osudy dobových hrdinů, bohů či polobohů, představující dnes již nejvlastnější kulturněhistorické podloží západní civilizace, má jednoho pozoruhodného společného jmenovatele – motiv proměny.
Režijní tandem SKUTR představil na jevišti Státní opery vlastní výběr z nepřeberných textů antického klasika, které v součtu čítají patnáct sbírek. „Já jsem si vždycky myslel, jak jsou renesanční a pozdější spisovatelé a básníci strašně vzdělaní, a zjistil jsem, že jim vlastně často stačilo přečíst jedinou knihu, a to Proměny. I když o tom každý den nepřemýšlíme, je v nich zakletá naše identita, archetypy chování a jednání. Dotýkají se našich podvědomých základů i toho, co žijeme dnes,“ říká Trpišovský.
„Ta kniha se v podstatě na divadlo převést nedá, a to je právě to, co mě zajímá,“ dodává.
„Vše začíná potopou. Byla nějaká civilizace, která tu už není, protože se nějak chovala a teď můžeme znovu sledovat všechny ty příběhy vášně, touhy a chaosu, který vzniká a budeme se ptát, jestli ta společnost v takové kvalitě ještě může stále přežít, nebo spěje k tomu, že se promění v krajinu, přírodu, kde už bude jenom klid,“ říká k inscenaci Martin Kukučka.
„Dva přeživší lidé po potopě, muž a žena, dostanou příležitost stvořit nový svět. Dělají to s nadějí, že ten svět bude lepší, ale postupně se přes jednotlivé příběhy lidstvo samo vyšachuje a z nejrůznějších důvodů se promění v předměty, stromy, řeky, rostliny a zvířata. Na konci stojí zase ti dva lidé a říkají si „tak v tomhle světě žít nechceme a máme jenom přání, abychom zemřeli společně, abychom nepřežili toho druhého“ a promění se ve dva stromy. Zůstane jenom krajina a otázka člověka a lidstva je vyřešena,“ popsal Trpišovský.
Do inscenace, která láká na obrazové, metaforické divadlo, obsadili režiséři vedle divadelních matadorů Zuzany Stivínové a Františka Němce skupinu mladých herců jako jsou Radúz Mácha, Zdeněk Piškula, Pavlína Štorková nebo Filip Březina.
„Sešli jsme se tu poměrně mladá partička, což nás drželo v takovém zajímavém ‚hajpu.‘ Hodně nás to bavilo, hodně jsme se bavili, až jsme týden před premiérou zjistili, že nám teče do bot a museli jsme zase pořádně máknout,“ přiznal Piškula.
„Já jsem nikdy na tak velkém jevišti nehrál, takže je potřeba do toho trochu šlápnout. Ale tím, že to dělají SKUTŘi, tak se divák může těšit na velké obrazy a velký důraz na estetiku,“ říká Filip Březina.
„Jsou to archetypální témata, která nás znepokojují a vábí stále. To je tam přítomné. Hledání sama sebe, pochopení svého osudu, krocení vášně nebo jí dát průchod, otázka bytí a identity člověka, to tam vše je. Antika jako taková je spíš pomocníkem a spíš je obsažena v těch tématech,“ shrnuje inscenaci Pavlína Štorková.
„Tato povinná školní látka mě dříve nijak zvlášť nepřitahovala. Ale! Objevil jsem v nich tolik společného s námi, tolik zajímavých osudů, tolik fascinujících zvratů, tolik krutosti, touhy a především lásky. Takže jsem vlastně zažil takovou vlastní proměnu,“ říká Radúz Mácha.