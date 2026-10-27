ČTK to na dotaz sdělila mluvčí divadla Zuzana Paulusová. Doplnila, že zatím nelze odhadnout, kdy začne divadlo hrát. Důvodem stěhování do Radiopaláce je kompletní rekonstrukce historické budovy divadla z roku 1907. Divadlo je příspěvkovou organizací pražského magistrátu, který rekonstrukci organizuje. Cena kompletní opravy je 1,66 miliardy korun bez DPH.
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„Měli jsme přesný plán, jak to bude, ale pak se ukázalo, že nový prostor vyžaduje daleko více úprav. Od jara se bavíme o tom, že vlastně otevíráme nové divadlo, které se přebudovává z 20 let nepoužívaného kina, tak se můžou vyskytnout situace, o kterých jsme nepředpokládali, že by se vyskytly. A přesně to se stalo,“ řekla Paulusová.
Problémy přinesla podle ní kolaudace suterénních prostor spojená s velmi přísnými protipožárními předpisy. Divadlo zatím nezná ani přibližný termín, kdy by mohlo začít v Radiopaláci fungovat. „My jsme nějak zareagovali a příslušné orgány mají 30 dní na to, aby se vyjádřily. Mohou se vyjádřit v pondělí, ale také za 30 dní. Chceme začít hrát co nejdřív, ale není to v našich rukou,“ uvedla Paulusová.
Tento týden začali herci znovu zkoušet představení, která hráli v historické budově. „Začínáme Baladou pro banditu, je to jedno z našich nejúspěšnějších představení,“ zmínila Paulusová. Původně divadlo avizovalo, že jako první uvede inscenace Past na myši. I to se může podle Paulusové změnit. Jakmile bude kolaudace dokončená a bude možné stanovit termín prvního představení, spustí divadlo velkou informační kampaň.
V divadle na náměstí Míru odehrál soubor poslední představení 19. června. Poté začalo postupné stěhování jednotlivých pracovišť do Radiopaláce. Důvodem kompletní opravy je špatný technický stav budovy i interiérů. Například jeviště z roku 1926, jehož autorem je František Křižík, se nikdy nerekonstruovalo.
Opravu bude mít na starosti konsorcium GG AVERS Divadlo tvořené firmami Geosan Group a Avers. Součástí zakázky je oprava budovy včetně fasády a vnitřní výzdoby, výměna elektroinstalací a renovace sociálních zařízení. Projekt zahrnuje i vybudování scény pro 150 až 200 diváků včetně nového zázemí v podzemí pod volným prostranstvím v Římské ulici.
Secesní budova na náměstí Míru vznikala v letech 1905 až 1907 podle návrhu architekta Aloise Čenského. Divadlo se otevřelo 24. listopadu 1907 a prvním představením byla hra Jaroslava Vrchlického Godiva. Vinohradské divadlo je největší čistě činoherní scénou v Česku.