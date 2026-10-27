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Divadlo na Vinohradech stále nehraje. Start v azylu Radiopaláce se zpozdil

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  8:31
Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)
Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)
Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)
Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)
18 fotografií
První představení Divadla na Vinohradech v Radiopaláci, avizované na sobotu 24. října, bylo odloženo na neurčito. Působení souboru v novém zázemí zkomplikovala kolaudace sálu umístěného v suterénu, která zatím není dokončená.

ČTK to na dotaz sdělila mluvčí divadla Zuzana Paulusová. Doplnila, že zatím nelze odhadnout, kdy začne divadlo hrát. Důvodem stěhování do Radiopaláce je kompletní rekonstrukce historické budovy divadla z roku 1907. Divadlo je příspěvkovou organizací pražského magistrátu, který rekonstrukci organizuje. Cena kompletní opravy je 1,66 miliardy korun bez DPH.

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„Měli jsme přesný plán, jak to bude, ale pak se ukázalo, že nový prostor vyžaduje daleko více úprav. Od jara se bavíme o tom, že vlastně otevíráme nové divadlo, které se přebudovává z 20 let nepoužívaného kina, tak se můžou vyskytnout situace, o kterých jsme nepředpokládali, že by se vyskytly. A přesně to se stalo,“ řekla Paulusová.

Problémy přinesla podle ní kolaudace suterénních prostor spojená s velmi přísnými protipožárními předpisy. Divadlo zatím nezná ani přibližný termín, kdy by mohlo začít v Radiopaláci fungovat. „My jsme nějak zareagovali a příslušné orgány mají 30 dní na to, aby se vyjádřily. Mohou se vyjádřit v pondělí, ale také za 30 dní. Chceme začít hrát co nejdřív, ale není to v našich rukou,“ uvedla Paulusová.

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)
Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)
Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)
Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)
18 fotografií

Tento týden začali herci znovu zkoušet představení, která hráli v historické budově. „Začínáme Baladou pro banditu, je to jedno z našich nejúspěšnějších představení,“ zmínila Paulusová. Původně divadlo avizovalo, že jako první uvede inscenace Past na myši. I to se může podle Paulusové změnit. Jakmile bude kolaudace dokončená a bude možné stanovit termín prvního představení, spustí divadlo velkou informační kampaň.

V divadle na náměstí Míru odehrál soubor poslední představení 19. června. Poté začalo postupné stěhování jednotlivých pracovišť do Radiopaláce. Důvodem kompletní opravy je špatný technický stav budovy i interiérů. Například jeviště z roku 1926, jehož autorem je František Křižík, se nikdy nerekonstruovalo.

Opravu bude mít na starosti konsorcium GG AVERS Divadlo tvořené firmami Geosan Group a Avers. Součástí zakázky je oprava budovy včetně fasády a vnitřní výzdoby, výměna elektroinstalací a renovace sociálních zařízení. Projekt zahrnuje i vybudování scény pro 150 až 200 diváků včetně nového zázemí v podzemí pod volným prostranstvím v Římské ulici.

Secesní budova na náměstí Míru vznikala v letech 1905 až 1907 podle návrhu architekta Aloise Čenského. Divadlo se otevřelo 24. listopadu 1907 a prvním představením byla hra Jaroslava Vrchlického Godiva. Vinohradské divadlo je největší čistě činoherní scénou v Česku.

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