Z jeho laskavosti mohli postavit katedrálu. Herci vzpomínají na Zindulku

„Miloval herectví nade všechno, bylo nevídané, jak divadlem žil. Měl tolik elánu, že si z něj spousta mladých lidí mohla vzít příklad,“ uvedla Zindulkova herecká kolegyně z Činoherního klubu Nela Boudová.



„Z jeho věčně dobré nálady a laskavosti byste mohli postavit katedrálu. Měl rád život, práci i lidi. A patřil mezi ty frajery, co umí přijmout i malou roli, jako v Andělu páně u nebeské brány jako dráb Lorenc,“ uvedl režisér Jiří Strach, který si se Zindulkou dokonce zahrál v seriálu Bylo nás pět.



„Budu na něj vzpomínat rád a s láskou, protože to byl hrozně milý, hodný člověk a vynikající herec. Měl jsem štěstí, že u nás hrál ve třech titulech. Ve všech byl nezastupitelný, výborný. Byl to skutečně originál,“ vzpomněl na hereckého kolegu ředitel Divadla Bez zábradlí Karel Heřmánek. Právě v jeho divadle se Stanislav Zindulka objevil na jevišti naposledy, ještě v lednu si zahrál v Jistě, pane premiére!

„Hlavní roli v Karlínské baladě, kde se potkal s Jiřinou Bohdalovou, jsem psal přímo pro něj, věděl jsem, že je to vynikající herec. A taky výborný chlap, nikdy nepohrdl ani roličkou v pohádkách na tři natáčecí dny,“ řekl režisér Zdeněk Zelenka. „Navíc měl noblesu staré školy, věděl jsem naprosto přesně, že rok co rok od něj najdu ve schránce přání k narozeninám. Patřil do podobného rodu gentlemanů jako Vlastimil Brodský, proto si spolu tak dobře rozuměli a proto jim Jiří Hubač, také aristokrat ducha, vytvořil postavy v Babím létě takříkajíc na tělo,“ dodal.



„On byl úžasný, ještě do Vánoc s námi hrál, pak se mu přitížilo,“ řekl Vladimír Kratina, který si se Zindulkou naposledy zahrál v Činoherním klubu v Tanci bláznů. „Měl problémy už před pár lety, ale to ho dali dohromady, takže ještě pět šest let naplno s námi pracoval a hrál a byl šťastnej,“ vzpomínal Kratina na hereckou legendu a kolegu.