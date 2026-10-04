Už před čtyřmi lety začalo vznikat dílo, které nyní dovedlo Stanislava Majera na jeviště Národního divadla pro činoherní cenu Thálie. Oblíbený filmový či televizní herec ji totiž nyní získal za soubor rolí v letošní novince Amadoka, která po Moskoviádě (2022) a Na západní frontě klid/Zelené koridory (2023) uzavírá velkou trilogii renomovaného režiséra Dušana Pařízka. Ovšem předtím než Majer začal děkovat tvůrcům, neodpustil si vtip o koni, který dostal Thálii.
Kde jinde jste takto vtipy o koních říkal?
Ještě se to stalo na předávání Českých lvů a taktéž na tiskové konferenci k Českým lvům. Ale tohle bylo největší, víc už nejde.
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Co na ocenění říkáte? Udělalo vám radost?
Samozřejmě. Znamená to, že si někdo všímá vaší práce. Pro mě je asi nejpodstatnější to, že si někdo všímá práce Dušana Pařízka a Divadla X10. A také toho, čemu se v této trilogii věnujeme, což je konflikt na Ukrajině. Myslím, že je třeba neustále zmiňovat, protože to vypadá, že válka jen tak neskončí. A to že jsou naše představení vyprodaná, znamená, že to má smysl a že můžeme nějak přispět svým občanským postojem.
V Amadoce a vlastně celé trilogii hrajete poměrně vyrovnaně s Martinem Pechlátem a Gabrielou Míčovou. Proč myslíte, že jste porotu zaujal právě vy?
To je těžké, nevím. Museli to asi někomu z nás dát. Martin Pechlát už Thálii dostal a Gabriela Míčová také. Ty výkony tam jsou opravdu vyrovnané a všichni tam jsme spíš takový organismus, který šlape. Připadám si trochu nepatřičně, že to mám. Toto divadlo dělá něčím výjimečným právě naše kolektivní práce.
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Berete to tak, že vaše Thálie korunuje ty čtyři roky práce od premiéry prvního dílu trilogie?
Neberu to jako korunovaci, beru to jako potvrzení, že ta práce má smysl.
Plánujete v této sestavě něco dalšího?
V tuhle chvíli o ničem nemluvíme, ale doufám, že na něco dojde.
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Při děkovné řeči jste řekl, že právě Dušan Pařízek vám dává pocit, že vaše práce má smysl…
S Dušanem Pařízkem dělám divadlo rád, protože vždycky máte pocit, že se nějak politicky nebo občansky angažujete. Dušan Pařízek otvírá témata, která jsou žhavá a dává mi možnost se nějak vyjádřit. Jinak to totiž moc nedělám.
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Co byste vzkázal divákům či čtenářům, kteří vás znají jen z televizních krimiseriálů? Na co byste je pozval do divadla?
Rozhodně přijďte na celou naši trilogii Moskoviáda - Na západní frontě klid - Amadoka.