Ohříváky na guláš mě celou dobu pálily do zadku, vypráví Iva Pazderková

Za hlouček obdarovaného kolektivu se proslovu ujme Lukáš Pavlásek: „My vám děkujeme za dárek! A my jsme si pro vás na oplátku...“ zatáhne zkušeně za dramatickou brzdu v hlase... „nepřichystali nic!“ Další odmlka. „Ale když máme to výročí, tak si ten dort – můžete sníst s námi!“

Pak ještě oddálí zakrojení dortu Iva Pazderková, která rozechvěle poděkuje speciálně Lukáši Pavláskovi, Karlu Hynkovi a Danielu Čechovi, kteří kdysi odkoupili a zachovali značku Na stojáka a zasloužili se o její přežití do dnešních jubilejních dvacátin: „A my všici ostatní bychom jim měli políbit ruce, nohy ne, protože jim smrdijou všem třem, že se o nás takhle staráte a že nám dáváte práci a radost a že jste tohle dokázali,“ končí její slova do potlesku.

Hlouček se chtě nechtě musí rozpustit, protože sál za oponou už hučí očekáváním a jemně znervóznělý Lukáš Pavlásek, který má na hrbu navíc organizaci programu, stihne na rozchodu poznamenat: „Dojetí, dojetí... Tak já se jdu připravovat.“