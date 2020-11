VIDEO: Dobrý skutek zahřeje a svařák taky. Hvězdy čepují před Rock Café

„Pravidelně vždy každé úterý a čtvrtek s námi čepuje nějaká celebrita, osobnost nebo případně kapela či divadlo. Sami si vyberou, na co konkrétně chtějí přispívat,“ hlásí za organizátory Srdcařského okénka Šárka Hlaváčková.

Rock Café v lednu oslaví třicet let od otevření, proto na dobročinné účely putuje 30 procent z prodeje. „Minulý týden to byli samoživitelé, předtím domov důchodců, dále se nakupovaly obědy do nemocnice. Je to pokaždé něco jiného, nejen nadace, ale i konkrétní projekty,“ dodává Hlaváčková.

Zájemci se ve vybrané dny mohou dostavit mezi 16:00 a 20:00, aby zastihli konkrétního umělce či osobnost. Bližší info na stránkách Rock Café.