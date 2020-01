Spejbl slaví sto let. Výročí bude provázet velkolepý program

Poprvé si zahrál v roce 1974 ve hře „Hurvínek mezi broučky“, o osm let později začal alternovat Miloše Kirschnera a od roku 1996 se stal jeho nástupcem. „Divadlo S+H je můj život, patřím sem už od dětství. Odmalička sem chodily i obě moje dcery a třináctiletá vnučka. Té mladší budou tři roky a pomalu nám v ní dozrává další malý divák. Hrajeme pro děti do čtyř let, aby dokázaly vnímat mluvený text. Když jsem psal své první texty, na dcerách jsem si ověřoval, jestli příběhu rozumí,“ říká Martin, který doma čerpal i oslovení pro své loutky.