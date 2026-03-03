Hurvínek slaví významné jubileum. Praha 6 mu velkolepě zrekonstruovala divadlo

  15:35
Slavnostním přestřihnutím pásky otevřelo v úterý dopoledne své zrekonstruované prostory Divadlo Spejbla a Hurvínka v pražské Dejvické ulici. Díky novému studiu, které slouží zároveň jako zkušebna, může soubor lépe připravovat nové inscenace a zvýšit komfort divákům. Slavné loutky Spejbla a Hurvínka v dubnu vyrazí na turné po Japonsku, v květnu následně oslaví Hurvínkovy jubilejní 100. narozeniny.
Spejbl a Hurvínek se po rekonstrukci dočkali slavnostního znovuotevření jejich...

Spejbl a Hurvínek se po rekonstrukci dočkali slavnostního znovuotevření jejich divadla. (3. března 2026) | foto: ČTK

Zrekonstruované Divadlo Spejbla a Hurvínka. (3. března 2026)
Zrekonstruované Divadlo Spejbla a Hurvínka. (3. března 2026)
Zrekonstruované Divadlo Spejbla a Hurvínka. (3. března 2026)
Ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kirschnerová. (3. března 2026)
Ve druhé polovině února divadlo začalo ve zkušebně uvádět hry pro děti ve věku jednoho roku až tří let a dvou až čtyř let. Zájem byl takový, že divadlo přidalo do nového studia pět repríz.

„Můžeme rozšířit nabídku komunitního setkávání, přednášek, projektů a také náš celoroční kurz loutkového divadla. Pořádali jsme ho zatím pro děti od šesti do 12 let, máme nápad kurz rozšířit pro dvanáctileté až osmnáctileté. Studio by pro ně pak byla taková laboratoř,“ řekla ředitelka divadla Denisa Kirschnerová.

Změny se dotkly hlavního sálu, nových je 281 sedadel. Neměnilo se jeviště. „Na hlavní scéně můžeme hrát představení marionetového typu, ale nejenom je, také představení více alternativní,“ uvedla ředitelka.

Stoletý Hurvínek se po rekonstrukci vrací domů. Na nové scéně vítá nejmenší diváky

Nová je pokladna s prodejnou loutek a dalších předmětů. Lístek na představení si v době internetu chodí do divadla podle Kirschnerové kupovat málo lidí, a tak se z pokladny stala spíše prodejna.

V divadle působí asi tři roky interpreti Martin Trecha, který mluví za Spejbla s Hurvínkem, a Jana Mudráková, interpretka Máničky a paní Kateřiny. Představení zvládli i v angličtině před newyorským publikem.

„V dubnu se po více než 20 letech chystáme do Japonska, do Kjóta, takže se učí japonštinu,“ doplnila Kirschnerová, jejíž rodiče Miloš Kirschner a Helena Štáchová Divadlo S+H dlouhá léta vedli.

V dětství pro mě byl Hurvínek vzor, snil jsem, že budu jako on, říká David Janošek

Prostor divadlo také dává externím režisérům a autorům. „Jedním z ukázkových projektů je v koprodukci s Operou Národního divadla Brno inscenace Hurvínek prodává nevěstu,“ přiblížila ředitelka.

Rekonstrukce prostor se podle starosty Prahy 6 Jakuba Stárka (ODS) podařila v krátkém čase. Se všemi přípravami trvala čtyři roky, vlastní rekonstrukce pak necelý rok.

Divadlo hrálo v náhradních prostorách dejvického hotelu International a také na zájezdech. Praha 6 do kulturní investice vložila 16 milionů korun, hlavní město pak podle radního pro kulturu Tomáše Slabihoudka (TOP 09) zaplatilo výměnu sedadel.

Kdo štěká psa Žeryka? Hurvínkův pes patřil původně Spejblově milence

V květnu se v Dejvicích budou slavit Hurvínkovy 100. narozeniny. Divadlo při nich chystá inscenaci Kabaret Hurvajz s nejslavnějšími dialogy Spejbla s Hurvínkem. K jubileu také připravilo plakátovou kampaň.

Loutka Spejbla vznikla v roce 1920, Hurvínkova je o šest let mladší. Jejich autor Josef Skupa založil Divadlo Spejbla a Hurvínka v roce 1930, před tím hrál amatérsky. Soubor se časem rozšířil o tři další postavy, a to Máničku, bábinku a psa Žeryka. Vystřídalo se u nich několik hlasů a autorů. Za dobu své existence se postavičky Spejbla a Hurvínka představily ve 34 zemích a promluvily 22 jazyky.

16. ledna 2022
