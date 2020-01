RECENZE: Ypsilonka láká na svou domovskou adresu, pozvala i Otce vlasti

Tak tohle je teda ta ulice? S takovou větou opouštěla jedna z divaček pasáž pražské budovy Olympic po zhlédnutí představení Spálená 16. Maně tak dala za pravdu tvůrcům nejnovější inscenace Studia Ypsilon, jež zde sídlí. Do podtitulu novinky totiž vetkli větu: „Svět je nám dnes otevřen, zato doma se už ani pořádně nevyznáme.“

Ředitel zdejší scény, duše souboru a především autor a režisér novinky Jan Schmid totiž se svým týmem připravil speciální představení k několika milníkům spojeným s domovskou adresou.

Spálená totiž už přes šestapadesát let Ypsilonku hostí, jen o rok méně loni uplynulo od první zdejší premiéry. Sto padesát let dále uteklo od narození zde žijícího vědce J. E. Purkyně. Představení reflektuje i třicet let od zásadní události nedaleko odtud, na Národní třídě.

Schmid se svým týmem nabídl průlet historií, během kterého se dotkl nejen osudů nynější budovy, ale i budovy předchozí a několika sousedících domů. Před diváky se tak vedle Purkyně mihne rodina Mánesů, židovští rezidenti, poslední potomek stavitelů Karlova mostu, ale i skladatelé Smetana s Dvořákem či stárnoucí F. X. Šalda supící do schodů na schůzku o generaci mladšího Devětsilu.

Spálená 16 Studio Ypsilon premiéra 10. prosince 2019 režie: Jan Schmid hrají: Jan Jiráň, Roman Janál, Jana Synková, Lumíra Přichystalová, Petr Vršek, Roman Mrázik, Pavel Nový, Martin Bohadlo, Arnošt Goldflam, Jitka Vrbová, Barbora Skočdopolová, Jiřina Vacková, Kryštof Mende, Renata Rychlá, Martin Janouš, Lenka Šebek Loubalová, Jan Večeřa, Jan Bradáč, Tomáš Víšek, Veronika Soumarová, Dominik Renč, Jan Noha, Petr Hasman Hodnocení­: 60 %

Schmid se nebojí jít ještě dál, když v podobě Petra Vrška na pódium zve samotného Karla IV., aby rozhodl o stavbě Nového Města pražského. Postavy se před publikem střídají jako na běžícím pásu; podobně zběsile pak představení přeskakuje i mezi jednotlivými staletími a letopočty. Jak je pro Ypsilonku typické, celý dvouapůlhodinový rej postav doprovází občasná improvizace a především skvěle podaná hudební čísla.

V některých chvílích dojde na zajímavé momenty, třeba při připomenutí kontroverzního bourání nedalekého domu U Ježíška se slavnou vinárnou. Celkově se však inscenace nese v lehce edukativním duchu a kromě milovníků specifické poetiky scény poslouží zejména školám.

Plusem novinky je však skutečnost, že tvůrci dali velkou šanci starším umělcům, což obecenstvo odměňuje potleskem. Největší ovace si tak za několik výtečných pěveckých výstupů zasloužila zpěvačka Jitka Vrbová.