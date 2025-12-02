Rakouská herečka při představení kousla kolegu do zadku. U soudu dostala pokutu

Zaplacením pokuty tak byla záležitost urovnána a herečka se vyhne trestnímu řízení kvůli ublížení na zdraví, informovala agentura DPA.
Friedmannová před soudem připustila, že kousnutí, které na jevišti provedla už mnohokrát, mohlo být při představení v srpnu 2023 o něco silnější.
„Hra byla mnohem intenzivnější než obvykle,“ řekla k incidentu úspěšná herečka, kterou němečtí diváci znají z kriminálního seriálu veřejnoprávní televize ZDF Mrtví z Bodamského jezera (Die Toten vom Bodensee).
Zároveň byla 33letá herečka zproštěna obvinění ze sexuálního obtěžování. Podle soudkyně nestačí stažení kalhot kolegy k odůvodnění takového obvinění. „Je ráda, že tato noční můra skončila,“ uvedl právní zástupce Friedmannové k rozhodnutí soudu.
Kromě toho byla divadelnice obviněna z toho, že svému hereckému kolegovi způsobila popáleniny pochodní. Podle právníka Friedmannové to nebylo úmyslné, ale v důsledku zakopnutí.
Divadelní představení bylo uvedeno asi 70 kilometrů od Vídně v hotelu na Semmeringu, který slouží jako kulturní centrum. Oběť nahlásila policii činy až o rok později. Ve hře „Alma – A Show Biz ans Ende“ Friedmannová ztvárnila roli Almy Mahlerové, rakouské hudebnice a skladatelky, která si díky svým četným slavným milencům a manželům zajistila místo v historii.