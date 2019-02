Na partičku neškodných školaček zvou diváky až od patnácti let

„Šest neškodných školaček katolického ústavu jede na pěveckou soutěž do Edinburghu. Tam se to, jak to tak bývá, semele,“ naznačuje k ději herečka Anna Fialová, která se o jednu z hlavních rolí dělí s Berenikou Suchánkovou.



„O to, že jsme studující katoličky, moc nejde. Je to Činoherák, Ondra Sokol a dost komedie. Člověk se tedy nemusel nějak moc vtělovat do studentky katolické školy,“ přibližuje herečka. „Hraji Fionnulu, kápo party, má problém s jednou spolužačkou, která je klasickým typem šprtky. Trochu se vzájemně šikanují, ale jinak jsou všechna děvčata na stejné úrovni, chtějí si vychutnat život i zájezd. V katolické škole to z nich nemůže ven, ale jakmile dostanou volno, jdou naplno do všeho. Víc, než by člověk od takových školaček čekal,“ naznačuje ještě.

„Je to nová, skvělá a u nás ještě nehraná skotská hra, která obdržela v roce 2017 cenu Laurence Oliviera za nejlepší britskou komedii. Nové je to, že v Činoheráku poprvé hraje rocková kapela a živě se zpívá,“ láká na novinku i režisér Ondřej Sokol, který se s novým rokem stal zároveň uměleckým šéfem tradiční scény. „Ve foyer máme živou kapelu, každé představení je provázené písničkami od ELO,“ upřesňuje k lákavé hudební složce Fialová.

„Nových je i osm nesmírně talentovaných hereček, které chceme našim divákům představit. Je to v mnoha dalších ohledech pro nás nezvyklý, riskantní a náročný projekt,“ popisuje ještě Sokol. O další z rolí se totiž ještě dělí Tereza Mašková a Eva Burešová.



Anna Fialová zde sice zároveň přebírá Grušenku v Karamazovech, jinak však ve zdejších prostorách zkouší poprvé. „Se všemi holkami jsme se shodly, že je nám tu strašně dobře. Máme skvělou partu, což také není lehké takhle dát dohromady tolik hereček,“ směje se. Na Sopranistky doporučují vstup až od patnácti let. „Je to řádně sprosté, ale prostě komedie. Cílí na mladší publikum, ale děti bych na to určitě nebrala,“ souhlasí herečka. Premiéra je v pátek.