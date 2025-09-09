|
Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta
Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňující soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče...
Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz
Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...
Zemřel indiánský herec Graham Greene. Proslavil ho Tanec s vlky
Ve věku třiasedmdesáti let zemřel kanadský herec, hvězda filmu Tanec s vlky, Graham Greene. Za roli ve filmu Kevina Costnera, kde ztvárnil postavu Kicking Birda, byl nominován na Oscara za nejlepšího...
Dlouhá fronta lidí čekala v úterý ráno u Staroměstské radnice v Praze na novou knihu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Někteří lidé ve frontě stáli přes noc. První zájemci si mohli knihu na...
Boxoval s Alim, hrál se Spencerem. Zemřel boxer, který byl předlohou Rockyho
V historických záznamech jako vítěz uveden není, přesto si těmi zápasy získal věhlas a uznání. Joe Bugner se dvakrát postavil Muhammadu Alimu a ani jednou mu nedovolil knock-out. Britský boxer...
RECENZE: Chladně gotická antidepresiva. Suede jsou stále ve znamenité formě
Ctitelé britského kytarového popu mají letos mnoho důvodů k radosti. Vedle mediálně značně propíraného turné obnovených Oasis je tu podařené comebackové album Pulp s názvem More a aktuálně výborná...
Na StB jsem sežral papír, abych nepráskal. Pak jsem myl špalky od krve, vypráví Čok
Své šílené „ahááá!“, kterým se zapsal do dějin českého showbyznysu, vnímá jako dar i prokletí. První kapelu Exploze založil Vilém Čok už na základce, takže coby rocker s baskytarou řádí jako šílenec...
OBRAZEM: Soňa Červená stoletá. Slavnou zpěvačku uctili bustou ve Státní opeře
Přesně v den, kdy by slavná operní pěvkyně a herečka Soňa Červená oslavila své sté narozeniny, uctilo Národní divadlo její památku odhalením busty ve Státní opeře. Dcera známého prvorepublikového...
OBRAZEM: Na plzeňskou třiatřicítku lákají herci Hanuš, Barešová a Lněnička
Už tradičně výrazným vizuálem na sebe upoutává Mezinárodní festival Divadlo, který mezi 10. a 18. zářím hostí Plzeň. Na letošní už třiatřicátý ročník zvou naše přední herecké tváře, tedy Petr...
DiCaprio, Robertsová či Skarsgård. Na předplatné do kin Tady Vary lákají hvězdy
Měsíční předplatné do kin Tady Vary vstupuje do své třetí sezony. V necelých 70 kinech po Česku budou moci diváci předběžně zhlédnout filmy s Leonardem DiCapriem, Julií Robertsovou nebo Leem...
RECENZE: Dívčí sny Na druhé straně léta. Hororové jezero filmu prospívá i škodí
Pořádně promáčený, ale také hodně vnímavý film natočil Vojtěch Strakatý pod názvem Na druhé straně léta. Stejně jako ve své prvotině After Party vypráví o mladých ženách a byť ze soutěže Proxima na...
Cenu Medy Mládkové si z Musea Kampa odnesla sochařka Dagmar Šubrtová
Laureátkou třetího ročníku Ceny Medy Mládkové určené současným výtvarným umělcům se stala sochařka Dagmar Šubrtová. Převzala si ji v pondělí při slavnostním vyhlášení v Museu Kampa. Cena vznikla v...
Do Prahy v listopadu přijede legendární herec a hrdina mnoha vtipů Chuck Norris
Herec Chuck Norris, hvězda akčních filmů a představitel tvrdých chlapíků, se 22. až 23. listopadu v Praze zúčastní akce Víkend s legendou. Vedle pětaosmdesátiletého Norrise, který je známý například...
Z fronty rovnou do dražby. Brownova podepsaná novinka startuje na 10 tisících
Čerstvě vydaná kniha Dana Browna Tajemství všech tajemství už nyní koluje na aukčním portálu Aukro. Objevil se zde jeden ze stovky podepsaných kusů, které byly v úterý ráno k dispozici na...
Trocha legend, špetka reálií a hodně fikce. Co všechno už Dan Brown „objevil“
Odhalil tajemství Vatikánu, zakódoval Monu Lisu a teď si vybral Prahu. Americký spisovatel Dan Brown vydal nový román Tajemství všech tajemství, který se odehrává v uličkách staré Prahy. Mistr záhad...
Brownova kniha zavádí i do krytu Folimanka. Už vznikly vycházkové trasy
Nová kniha amerického spisovatele Dana Browna Tajemství všech tajemství se odehrává v pražském Klementinu, Staronové synagoze, v krytu Folimanka i v Bastionu U Božích muk na Karlově. Městská firma...
„Pražská“ kniha Dana Browna táhne, lidé ve frontě u radnice i nocovali
Dlouhá fronta lidí čekala v úterý ráno u Staroměstské radnice v Praze na novou knihu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Někteří lidé ve frontě stáli přes noc. První zájemci si mohli knihu na...