OBRAZEM: Soňa Červená stoletá. Slavnou zpěvačku uctili bustou ve Státní opeře

,
  17:20
Přesně v den, kdy by slavná operní pěvkyně a herečka Soňa Červená oslavila své sté narozeniny, uctilo Národní divadlo její památku odhalením busty ve Státní opeře. Dcera známého prvorepublikového kabaretiéra hrála s Janem Werichem či Vlastou Burianem, po emigraci v roce 1962 zpívala v operách v západním Německu i USA. A zpívala a hrála i po návratu do vlasti v roce 1989. Až do pozdního věku.
