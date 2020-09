Jsem vášnivý samotář. Červená oslavila pětadevadesátku založením nadace

Soňa Červená hodlá spolu s předními osobnostmi české vážné hudby a divadla vyhledávat talentované umělce a zpěváky, kterým nabídnou jak finanční, tak profesní podporu. V umělecké radě Nadačního fondu Soni Červené zasednou například pěvci Adam Plachetka a Kateřina Kněžíková, ředitel Opery Národního divadla Per Boye Hansen, dirigenti Václav Luks a Jakub Hrůša, odborní publicisté, hudební a divadelní manažeři a mnoho dalších.

„Fond jsme založili společně s přáteli z nadačního fondu Bohemian Heritage Fund, kteří se postarají o administrativní zázemí a pokryjí finanční chod mého fondu tak, aby veškeré vložené a dále získané prostředky směřovaly skutečně jen a pouze na podporu talentovaných umělců,“ popisuje Soňa Červená, která také vložila do svého fondu určitou finanční částku, jež je určena na podporu talentů. „Nadační fond Soni Červené je mým darem české kultuře,“ dodává.

Jak legendární pěvkyně uvedla pro iDNES.cz, mottem Nadačního fondu bude „pro kulturu a vzdělání“. „Plánuji věnovat se své nové nadaci,“ odpověděla pak na dotaz, jaké má další plány. Červená je totiž známá tím, že se nerada ohlíží do minulosti, ač by v jejím případě rozhodně bylo na co vzpomínat.

Letošní nezvyklé jaro prý trávila doma. „Seřadila jsem si a uklidila svou velkou knihovnu, poslouchala jsem klasická cédéčka, rozhodně jsem se sama se sebou nenudila. Asi už jste mé přiznání někde četl: Jsem vášnivý samotář. Tady bych měla motto: Mlčeti zlato...,“ uvedla Červená.

Ta se před časem vrátila na pódium pražského divadla Ungelt. Co ji na této spolupráci oslovilo? „Za prvé repertoár, který jsem si mohla sama určit: Bohuslav Martinů, Francis Poulenc, Erik Satie a Jiří Červený. Za druhé blízkost publika, to „z očí do očí“. Ten pocit jsem na velkých scénách nezažila,“ vysvětlila.

Nadační fond Soni Červené byl slavnostně představen 9. září, tedy přesně v den jejích narozenin, v budově Státní opery.