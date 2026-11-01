Testují přitom trochu i hranice diváků, jak jsem se mohl osobně přesvědčit před dvěma lety, když sestava BREMY (tehdy ještě bez názvu) uvedla svou prvotinu Špioni.
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RECENZE: Falešná identita na vlastní kůži. V NoDu hrají o špionážních párech
„Špionážní manželské páry, falešná identita a obecně fenomén vystupování z vlastní přirozené role. Těmito tématy se zabývá nezvyklá divadelní novinka pražského kulturního prostoru NoD. Atraktivní téma podané nezvykle komplikovanou formou nabízí možná až překvapivě zábavný večer,“ psal jsem tehdy v recenzi na kus, za který si Marta Ljubková dokonce vysloužila nominaci na Cenu Thálie.
U zkušené a erudované tvůrkyně, která sice prošla Národním či Dejvickým divadlem, ale vždy stála v zákulisí, to bylo překvapení. Ovšem patrně jen pro toho, kdo Špiony neviděl. Tvůrci si zde opravdu sáhli až na dno svých sil a pocítili sílu divadla; doslova „na vlastní kůži“. Byl to nečekaný, náročný a ojedinělý zážitek.
BREMY se na konci toho září do NoDu vrátili s druhým kusem. Nese název Smrt na koni a podobně jako Špioni ani tato novinka divákům a tvůrcům nic nedaruje. Čtveřice Jedinák, Prokopová, Rothermel a Ljubková si tentokrát jako základ zvolili historickou fresku Friedricha Schillera Valdštejnská trilogie.
Spíše než by se ve čtyřech a na omezeném prostoru snažili o jakousi minimalistickou verzi historického eposu, opět testují svoje hranice. Čtveřice se postupně jeden po druhém snaží se Schillerovým dílem vyrovnat. Každý z nich přistupuje k látce úplně jinak. Vzájemně se překřikují, jejich rozdílné názory do sebe imaginárně i reálně narážejí a před diváky se postupně otevírá nezapomenutelné balábile plné roztodivných převleků, nástrojů i výrazných režijních gest.
„Zajímá nás okamžik, kdy člověk uvěří vlastní nepostradatelnosti – a kdy už je pozdě odejít. Ve Smrti na koni zkoumáme moc i pád zároveň: v příběhu Valdštejna i v tom, co se děje mezi námi na jevišti,“ říká Marta Ljubková. Divák tak v expresivním pojetí sleduje, co všechno se v divadle může během zkoušek odehrávat: střet talentů, osobností, eg i rozdílných přístupů, který někdy končí veledílem a jindy katastrofou. Je to vlastně nejen obraz divadla, ale jakéhokoli našeho vztahu či života obecně.
Těším se tedy na další hravou, i když náročnou práci souboru BREMY.