Smrt mu sluší. Když Dlouhý a Halbich souzní jako Jágr s Plekancem

Halbich tak popisuje souhru se svým dlouholetým kolegou Michalem Dlouhým v chystané novince pražského Švandova divadla nazvané Smrt mu sluší.

„Je to samozřejmě jen legrace, známe se i po osobní stránce a trávíme spolu někdy i volný čas. Ale týká se to i našich hereckých typů – Michal je ten dominantnější, já subtilnější. Jinak bych Michala k hokejové modle nepřirovnával,“ vysvětluje herec nadsázku.

Představení, jež podle vlastní předlohy režíruje zdejší ředitel Daniel Hrbek, bude ironickou sondou do divadelního zákulisí a hereckého života.

„Michal Dlouhý hraje českého seriálového herce a já jeho agenta. Ten vztah mezi nimi je až modelový – dva chlapi, kteří se mají rádi, potřebují se, ale kteří se neustále špičkují,“ přibližuje obě hlavní role Kamil Halbich.

„Osobně žádného agenta neznám, v Čechách to není moc obvyklé. Ale Dan Hrbek vycházel z toho, že nás pracovně i lidsky s Michalem zná, zná i styl našeho humoru, takže nám to psal na tělo,“ přibližuje vznik novinky i role herec.

Kritikův byt

Smrt mu sluší obsahuje spoustu narážek na divadelní prostředí i reálie. „Je to nahlédnutí do našeho světa. Pár dní před premiérou už nejsme vůči textu úplně objektivní, ale doufám, že to může zhlédnout i divák, který nemá s divadlem nic společného,“ naznačuje Halbich a slibuje komedii s trochou černého humoru.

Že se novinka dotkne opravdu všech rovin divadelního světa, prozrazuje i výčet lokací, které se před diváky objeví. Vedle bytu herce a agenta to bude i Národní divadlo a obydlí divadelního kritika. „Je to zařazeno do současnosti a dojde i na některá reálná jména herců i režisérů. Dějově jde ale o fikci,“ dodává. V novince se dále objeví Robert Jašków či Natálie Řehořová.

Premiéru plánují ve Velkém sále Švandova divadla na 25. května.

